Tormenta de Santa Rosa en Mendoza: hasta dónde se puede circular y qué rutas están cortadas

Las condiciones climáticas obligaron a implementar cortes en distintos caminos de la provincia. Recomiendan precaución a quienes deban viajar.

La Tormenta de Santa Rosa continúa afectando a Mendoza este domingo con intensas precipitaciones níveas, lluvias persistentes y densos bancos de niebla en distintos puntos de la provincia.

Ante este panorama, desde Vialidad Nacional se dispuso el corte total de la Ruta 7, en el tramo que conecta Mendoza con Uspallata.

Según lo informado por Fabián Aguilera, responsable del operativo, se activaron protocolos de seguridad que incluyen cortes momentáneos en sectores estratégicos.

Las calles que están cortadas

Ruta 7 y Provincial 84 , a la salida de Potrerillos hacia Mendoza.

y , a la salida de hacia Ruta Provincial 82 , tramo Mendoza – Potrerillos (donde directamente se recomienda no transitar).

, tramo – (donde directamente se recomienda no transitar). Ruta 7 a la altura del km 1143, en el acceso al cementerio de Uspallata.

a la altura del km 1143, en el acceso al cementerio de Zona de Blanco Encalada.

Corte total en Ruta 82 se pude circular hasta la DINAF, a continuación solamente frentistas. Por desprendimiento de rocas en la calzada, no se puede llegar hasta Las Termas de Cacheuta.

Las autoridades remarcan que las restricciones se mantendrán hasta que cese el temporal y puedan intervenir las maquinarias de Vialidad Nacional y Provincial para despejar los caminos.

Recomendaciones

Se solicita a los conductores no intentar traslados hacia alta montaña ni hacia zonas afectadas, ya que las condiciones de visibilidad son muy reducidas y existe riesgo por acumulación de nieve.