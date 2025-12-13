Tiros y pelea en Las Heras: dos mujeres baleadas y una detenida

Una de las mujeres heridas fue trasladada al Hospital Lagomaggiore por una herida de arma de fuego en la pierna izquierda. La otra víctima se negó en un primer momento a recibir atención médica, mientras que una joven de 21 años quedó detenida y a disposición de la Justicia.

El hecho ocurrió alrededor de las 21.54 horas.

Según fuentes policiales, vecinos de la zona llamaron al 911 alertando sobre detonaciones y personas lesionadas. Al llegar al lugar, personal de la Comisaría 36° constató que dos mujeres, de 30 y 34 años, presentaban heridas de arma de fuego en los miembros inferiores. Según las primeras averiguaciones, el conflicto se habría originado entre familias del barrio.

Una de las víctimas fue trasladada al Hospital Carrillo y luego derivada al Hospital Lagomaggiore, donde fue asistida por una herida de bala en la pierna izquierda.

La otra mujer se negó en un primer momento a recibir atención médica.

Por disposición de la Oficina Fiscal de Las Heras, intervino Policía Científica para realizar las pericias correspondientes y la Unidad de Investigaciones quedó a cargo de las actuaciones.

En el marco de la causa, una mujer de 21 años fue aprehendida y quedó a disposición de la Justicia, mientras continúa la investigación.