Guaymallén: un ciclista está en terapia intensiva tras chocar con una moto

Un grave accidente vial se registró el viernes por la noche en el departamento de Guaymallén, cuando una motocicleta y un ciclista chocaron mientras circulaban en el mismo sentido.

El hecho ocurrió alrededor de las 23.17 horas en la intersección de las calles Roca y Ruiz, a metros de la Bodega Santa Ana.

Según fuentes policiales, ambos rodados chocaron y como consecuencia el ciclista, identificado como E.M.L., de 51 años, sufrió lesiones de gravedad.

Personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) acudió al lugar y, tras asistir a la víctima, fue trasladado al Hospital Central, donde quedó internado en la unidad de terapia intensiva.

Por disposición de la fiscalía interviniente, se ordenaron las pericias en la escena, el secuestro del rodado involucrado y la aprehensión del conductor de la motocicleta, F.D.D., de 27 años.