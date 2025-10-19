Terminá gratis el secundario: están abiertas las inscripciones para personal de seguridad privada

El programa impulsado por la DGE y el Ministerio de Seguridad y Justicia ofrece cursado gratuito y flexible para que los trabajadores del sector puedan completar sus estudios y acceder a mejores oportunidades laborales.

Las inscripciones para que el personal de seguridad privada pueda terminar gratis el secundario ya están abiertas en Mendoza.

La iniciativa, impulsada por la Dirección General de Escuelas (DGE) junto al Ministerio de Seguridad y Justicia, busca profesionalizar el sector y garantizar que los trabajadores cuenten con la formación básica obligatoria para ejercer.

El programa se enmarca en la Ley Provincial 9578, que establece como requisito contar con el secundario completo para desempeñarse como vigilador. Esta medida apunta a jerarquizar la actividad y a promover la capacitación de quienes cumplen funciones en el ámbito de la seguridad privada.

Desde la Dirección de Educación Permanente de Jóvenes y Adultos informaron que hay centros educativos disponibles en todos los departamentos de la provincia. Además, los estudiantes pueden elegir entre distintas modalidades de cursado: presencial, semipresencial o a distancia según su disponibilidad horaria.

Para facilitar la terminalidad educativa, la DGE ofrece alternativas gratuitas y adaptadas a las necesidades de los trabajadores, con mesas especiales de examen y la posibilidad de inscripción digital mediante un código QR.

Los interesados pueden inscribirse a través del siguiente enlace: