Las Heras: se colgó de un colectivo, resbaló y fue atropellado

Un niño de 12 años se colgó del costado de un colectivo en Las Heras. Cuando el vehículo arrancó, perdió el equilibrio, cayó al pavimento y fue atropellado, sufriendo una grave fractura.

Este sábado por la tarde, un joven de 12 años resultó gravemente herido tras caer de un colectivo en movimiento en la Plaza del barrio Colombia II, Las Heras.

Según informaron fuentes policiales, el hecho se registró alrededor de las 19:30 horas y fue denunciado en la Comisaría 16.

Desde el Hospital Carrillo confirmaron el ingreso del menor con una fractura expuesta en la pierna izquierda.

De acuerdo con el testimonio de su madre, el niño se había colgado del costado del colectivo y, cuando el vehículo arrancó, perdió el equilibrio, cayó al pavimento y fue atropellado.

El menor fue asistido de inmediato y trasladado al hospital, donde permanece internado fuera de peligro, aunque con una lesión grave en la pierna.