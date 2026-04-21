¿Tenés aparatos electrónicos que ya no usás? mirá dónde y cuándo podés reciclarlos

Durante la jornada podrás deshacerte de electrónicos en desuso y recibir una planta nativa como incentivo.

La Municipalidad de Luján de Cuyo vuelve a apostar por el cuidado del ambiente con una nueva edición de su campaña de recolección de residuos electrónicos.

La propuesta invita a los vecinos a acercar aquellos dispositivos eléctricos y electrónicos que ya no usan, como celulares, computadoras, pequeños electrodomésticos o cables. El objetivo es evitar que estos residuos terminen contaminando el ambiente y darles un tratamiento adecuado.

No recibirán artefactos de línea blanca, como heladeras o aires acondicionados.

Como incentivo, quienes participen de la jornada recibirán una planta nativa por cada entrega realizada. De esta manera, además de promover el reciclaje responsable, la campaña también impulsa la forestación con especies autóctonas, clave para el equilibrio ambiental del departamento.

Desde la organización remarcaron que la participación de los vecinos es fundamental. Además, destacaron que este tipo de jornadas no solo ayudan a mantener un entorno más limpio, sino que también invitan a repensar el consumo y el destino de los residuos.

¿Dónde y cuándo será?

La actividad se realizará el miércoles 22 de abril, de 10 a 17 horas, en la Plaza de Chacras de Coria.