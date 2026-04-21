Ciudad de Mendoza: esto vas a pagar de multa por tirar basura en acequias

La nueva ordenanza endurece sanciones por arrojar residuos en espacios públicos y suma herramientas para que los vecinos puedan denunciar.

El intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez, promulgó una nueva ordenanza que apunta el problema de la basura en acequias y canales. La normativa, que ya fue aprobada por el Concejo Deliberante, refuerza las sanciones y habilita a los ciudadanos a denunciar estas conductas.

Se trata de la Ordenanza 4232, que introduce cambios en el Código de Convivencia Ciudadana y amplía el alcance de las infracciones. Hasta ahora, la normativa se centraba principalmente en las acequias, pero con esta actualización se incluye a toda la red hídrica urbana: cauces, canales, desagües pluviales y espejos de agua.

Desde el municipio remarcan que arrojar residuos en estos espacios no solo genera suciedad, sino que también provoca obstrucciones, afecta el sistema hídrico y puede derivar en riesgos sanitarios.

Con la nueva ordenanza, tirar basura en la vía pública o en cursos de agua pasa a ser considerado una falta grave. En números, esto implica multas que van desde los 2.000 hasta los 5.000 UTM, es decir, entre $230.000 y $575.000 según el valor actual.

Cuando se trate de residuos peligrosos, escombros o situaciones que generen obstrucciones o riesgos ambientales, la infracción se eleva a “muy grave”. En esos casos, las multas pueden escalar fuerte: desde $575.000 hasta $1.725.000.

También se contemplan sanciones más altas cuando la conducta se repite o si se realiza con vehículos o maquinaria.

Uno de los cambios más importantes es que cualquier persona podrá denunciar este tipo de hechos. La ordenanza habilita canales digitales como mensajería o correo electrónico para que los vecinos informen situaciones de contaminación.

Para realizar la denuncia se deberá incluir:

Un relato de lo ocurrido

de lo ocurrido La fecha del hecho

del hecho Datos de los presuntos responsables (si se conocen)

de los presuntos responsables (si se conocen) Además, se podrán adjuntar fotos o videos como prueba. En caso de solicitarlo, el denunciante podrá mantener la confidencialidad de sus datos.

Otra novedad es que estas infracciones podrán ser evaluadas por el Jurado Vecinal, un órgano ya existente en la Ciudad que interviene en conflictos vinculados a la convivencia urbana.