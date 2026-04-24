Tembló en Mendoza este viernes: ¿lo sentiste?

El movimiento telúrico fue de magnitud 3.6 en la escala de Richter y se registró cerca de las 13:52 horas.

Un sismo de magnitud 3.6 en la escala de Richter se registró mediodía de este viernes y fue percibido en distintos puntos de Mendoza, según informó el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES).

El movimiento telúrico sorprendió a los vecinos que se encontraban en edificios altos, aunque no se reportaron daños ni personas afectadas.

El temblor ocurrió a las 13:52 horas y tuvo su epicentro en Tunuyán con una profundidad de 10km, a 31 km al Sur de El Carrizal; 46 km al Noreste de Pareditas.

En Mendoza, el sismo se sintió principalmente en construcciones de más de tres pisos, donde el movimiento fue más perceptible.