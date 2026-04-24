Murió el niño que estaba internado en el Notti por presunto maltrato infantil por parte de su padrastro

El pequeño, de apenas 1 año y 10 meses, permanecía en estado crítico con daño cerebral irreversible. Su fallecimiento agrava la causa judicial y conmociona a la provincia.

El niño de 1 año y 10 meses que permanecía internado en terapia intensiva en el Hospital Notti falleció luego de varios días en estado crítico. El caso había tomado relevancia pública tras confirmarse que el menor presentaba lesiones graves que no serían compatibles con un accidente doméstico.

El menor había ingresado con un cuadro neurológico severo y daño cerebral irreversible. Desde el ámbito médico se activaron los protocolos por presunto maltrato infantil, lo que derivó en la intervención judicial mientras el paciente permanecía bajo asistencia intensiva.

El pronóstico ya era reservado desde el inicio, dadas las características de las lesiones detectadas por los profesionales que lo atendieron.

Con el correr de los días, la situación clínica no presentó mejorías y finalmente se confirmó el fallecimiento del niño. La noticia marca un giro en la causa, que ahora deberá avanzar con nuevas pericias para determinar con precisión las circunstancias que derivaron en el tragico desenlace.

En paralelo, la investigación judicial ya tenía a una persona imputada: la pareja de la madre del menor. La causa se inició a partir de las sospechas surgidas en el ámbito hospitalario y podría agravarse tras la muerte del niño, a la espera de los resultados de la autopsia y otras medidas probatorias.

El expediente se encuentra en etapa de instrucción, con intervención de la Justicia provincial. Entre los puntos clave a esclarecer se encuentran la mecánica de las lesiones y la eventual responsabilidad de los adultos a cargo del niño al momento de los hechos.

Las autoridades continúan trabajando en la recolección de pruebas.