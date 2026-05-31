Tembló en Chile y se sintió en Mendoza: ¿de cuánto fue y dónde fue el epicentro?

El movimiento se registró durante la tarde de este domingo frente a la costa central chilena. Usuarios recibieron alertas en sus celulares y las autoridades mantienen el monitoreo ante posibles réplicas.

Un sismo de magnitud estimada 5,9 se registró durante la tarde de este domingo 31 de mayo frente a la costa central de Chile, generando alertas en teléfonos Android y preocupación entre los habitantes de distintas ciudades de la región.

Según los primeros reportes, el movimiento ocurrió cerca de las 18:34 horas y tuvo su epicentro en el sector costero próximo a Valparaíso y Viña del Mar.

La alerta fue emitida por el Sistema de Alertas de Sismos de Android, que notificó a usuarios ubicados a varios kilómetros del epicentro para que tomaran precauciones ante posibles réplicas.

En el mensaje se advirtió que, tras un evento de esta magnitud, es habitual que continúen registrándose réplicas.

De acuerdo con la información preliminar difundida por organismos de monitoreo sísmico, el temblor se percibió en distintos puntos de la zona central chilena, incluyendo Santiago y localidades costeras cercanas al lugar donde se produjo el movimiento.