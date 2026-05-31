El Paso Cristo Redentor cambia sus horarios: desde cuándo rige el nuevo esquema para cruzar a Chile

El principal corredor internacional entre Argentina y Chile comenzará a funcionar con un esquema especial por la temporada invernal. Habrá restricciones durante la noche y nuevos horarios para cruzar la cordillera.

El Paso Internacional Cristo Redentor modificará sus horarios de funcionamiento como parte del operativo previsto para la temporada de invierno.

La medida alcanzará a vehículos particulares, ómnibus y transporte de carga que circulan entre Argentina y Chile.

Con el nuevo esquema, el corredor permanecerá cerrado durante la noche y la madrugada, una modalidad que se mantendrá, en principio, hasta el 31 de agosto. Las autoridades indicaron que la continuidad de este cronograma será evaluada de acuerdo con las condiciones climáticas de alta montaña.

El cambio comenzará a regir luego de una interrupción programada de la circulación. El Túnel Internacional dejó de operar a las 00 del sábado 31 de mayo y volvió a habilitarse el domingo a las 9, momento en el que entrarán en vigencia los horarios de invierno.

Los nuevos horarios para cruzar por el Paso Cristo Redentor

Desde el 1 de junio, la circulación quedará habilitada en los siguientes horarios:

De Argentina hacia Chile

De 9:00 a 21:00.

De Chile hacia Argentina

De 8:00 a 20:00.

Horarios de cierre de barreras

Las autoridades también informaron los horarios en los que se cerrarán las barreras de control antes del acceso al corredor internacional:

Uspallata (Mendoza): cierre a las 19:00.

cierre a las 19:00. Guardia Vieja (Chile): cierre a las 18:00.

Otro aspecto a tener en cuenta es que actualmente Argentina y Chile mantienen horarios diferentes. Esta situación continuará hasta septiembre, por lo que se recomienda verificar la hora local de cada país antes de iniciar el viaje para evitar demoras o inconvenientes en los controles fronterizos.

El horario invernal busca mejorar la seguridad de quienes transitan por la alta montaña durante los meses más fríos del año. En esta época son frecuentes las nevadas, la formación de hielo sobre la calzada y los problemas de visibilidad, condiciones que pueden afectar la circulación en distintos sectores del corredor.

Por el momento, el Paso Cristo Redentor permanece habilitado para todo tipo de vehículos. Sin embargo, las autoridades aconsejan consultar el estado actualizado del corredor antes de viajar, ya que las condiciones meteorológicas pueden generar modificaciones o cierres preventivos de manera repentina.