¿Te sumás? Música, danza y tradición en este plan gratuito para el domingo

Una propuesta cultural gratuita que invita a disfrutar de una experiencia al aire libre para toda la familia.

Con la llegada de la primavera, las actividades al aire libre se convierten en un plan perfecto para disfrutar el fin de semana, sobre todo del domingo.

Entre propuestas gratuitas y abiertas, se destacan aquellas que combinan arte, música y tradición, invitando a la comunidad a compartir experiencias únicas.

Este domingo desde las 16 horas, el Parque Benegas será escenario de una nueva edición de una mateada folclórica organizada por la Compañía de Danzas Etnia.

El evento incluirá una clase folclórica abierta, pensada para que todos puedan acercarse al folclore argentino, aprender pasos de danza, disfrutar de la música y sumarse a un ambiente de alegría y encuentro.

La iniciativa también ofrecerá presentaciones de artistas independientes, generando un espacio de intercambio cultural donde tanto grandes como chicos pueden participar y disfrutar.

Sobre Danzas Etnia

La Compañía de Danzas Etnia es un colectivo autogestionado dedicado a defender la cultura y la identidad nacional.

Fundada en 2018 por Pamela Angulo y Agustín Giménez, cuenta con ocho bailarines con formación en distintas disciplinas.

Desde sus comienzos, su objetivo fue destacar a la mujer dentro del malambo, convirtiéndose en el primer elenco independiente en incorporar boleadoras, bombos, ponchos y cañas de tacuara.

Con el tiempo, también ha puesto el foco en la tradición del gaucho argentino, participando en diversas presentaciones con puestas folclóricas que resaltan la fuerza y estética de nuestras raíces.