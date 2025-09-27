Planazo gratuito para este sábado: disfrutá de este evento que combina música, magia y degustaciones al aire libre

Una propuesta gratuita disfrutar de este sábado con música en vivo, arte, magia, gastronomía y experiencias para toda la familia. Un plan ideal para disfrutar al aire libre.

La Ciudad de Mendoza invita a mendocinos y turistas a vivir “Ciudad de Flores”, una propuesta gratuita que reunirá gastronomía, espectáculos en vivo y experiencias artísticas en el corazón de la Capital.

¿Dónde y cuándo es?

La plaza Independencia se convertirá en el epicentro de un festejo primaveral único este sábado 27 de septiembre, de 18 a 22 horas.

¿Qué vas a encontrar?

La jornada contará con la música de Vinilo Music, Ambrosio Cantú, Mansa DJ y la Orquesta Municipal de la Ciudad, que serán los encargados de ponerle ritmo al encuentro.

Además, se sumarán estatuas vivientes, personajes itinerantes y un show de magia a cargo del Mago Juan Cruz. También habrá un espacio de tarot con Saturniana y Federica para quienes se animen a descubrir lo que dicen las cartas.

La propuesta se completa con foodtrucks, degustaciones de vinos y coctelería, además de un sector especial dedicado a florerías, inspirado en la tradicional celebración de San Jordi de Barcelona. Allí, seis florerías locales exhibirán sus creaciones en un ambiente pensado para darle la bienvenida a la primavera.

Además, habrá un espacio de lectura, una cabina de fotos para llevarse un recuerdo y la animación del locutor Amadeo Inzirillo, que acompañará cada momento del evento.

Taller de pasacalles en el MMAMM

En simultáneo, el Museo Municipal de Arte Moderno de Mendoza (MMAMM) ofrecerá un taller abierto y gratuito de pasacalles, de 18 a 20 horas, en su explanada. Niños, niñas y público en general podrán participar de esta actividad que busca rescatar un lenguaje visual lleno de colores, símbolos y frases, utilizado como expresión de amor, comunidad y celebración.

El evento forma parte de los festejos por el Día de la Primavera y el Día del Artista Plástico en Argentina, y se presenta como una oportunidad para disfrutar del arte, la cultura y la gastronomía en un mismo lugar.