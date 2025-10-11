¿Te sumás?: disfrutá de la música, baile y tradición en un evento gratuito este sábado al aire libre

Este sábado, un evento especial invita a disfrutar de música, danza y tradiciones de manera gratuita al aire libre.

La Ciudad de Mendoza se prepara para vivir una nueva edición de los Sábados Sorprendentes, con una propuesta que celebra la unión de las culturas a través de la danza.

¿Dónde y a qué hora es?

Este sábado 11 de octubre, a las 12 horas, la Pérgola del Paseo Peatonal Sarmiento será el punto de encuentro para vecinas, vecinos y turistas que quieran disfrutar de un espectáculo único al aire libre, totalmente gratuito.

Organizado por la Subsecretaría de Cultura, Eventos Especiales y Protocolo de la Ciudad, el evento rendirá homenaje al Día del Respeto a la Diversidad Cultural, una fecha que invita a reflexionar sobre nuestras raíces y la convivencia entre los pueblos.

¿Qué vas a encontrar?

Durante la jornada, distintas colectividades mostrarán sus tradiciones a través de la danza, ofreciendo un recorrido artístico que unirá a diversas culturas. Participarán el Centro Cultural Raíces de Bolivia, el Ballet Gabriela Mistral de Chile, Morena Maya con danzas de Arabia, y Pablo Garay representando a España.

Además, el talento local dirá presente con las actuaciones del Ballet Folclórico Juvenil y el Ballet Mayor de la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza, que compartirán la esencia argentina mediante la magia del tango.

El ciclo Sábados Sorprendentes continúa consolidándose como una cita imperdible para quienes buscan disfrutar del arte y la cultura al aire libre, en pleno corazón de la Ciudad.