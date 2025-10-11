Alerta amarilla por viento Zonda este sábado en Mendoza: las zonas afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por la presencia de viento Zonda en distintos sectores de la provincia. Se esperan ráfagas fuertes, polvo en suspensión y descenso de la visibilidad en rutas.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla a través de su Sistema de Alerta Temprana por la llegada de fuertes ráfagas de viento que afectarán a gran parte de la provincia de Mendoza durante este sábado 11 de octubre.

Se esperan ráfagas que podrían levantar polvo, sobre todo en sectores rurales y de precordillera.

Las zonas afectadas

El fenómeno de vientos intensos se sentirá con mayor fuerza en los sectores del Centro y Sur del territorio provincial.

Las zonas más afectadas serían San Rafael, General Alvear, Malargüe, Tunuyán y San Carlos, donde incluso podrían registrarse tormentas aisladas durante la madrugada.

En tanto, el Gran Mendoza vivirá una jornada ventosa y algo inestable, con un descenso de la temperatura hacia la noche y cielo parcialmente nublado por momentos.

La temperatura máxima podría llegar a los 23ºC y la mínima de 14°C.

¿Qué pasa el domingo?

Para el domingo 12 de octubre, el pronóstico indica una mejora general en las condiciones del tiempo.

De acuerdo con el informe de Contingencias Climáticas, el día se presentará estable y soleado, con una máxima que rondará los 25°C y una mínima cercana a los 10°C.