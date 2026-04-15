¿Te robaron una bici o un electrodoméstico?: lanzan un sistema online para recuperar bienes secuestrados

El Poder Judicial habilitará una plataforma para consultar si objetos recuperados en operativos policiales pueden ser reclamados por sus dueños.

El Poder Judicial de Mendoza pondrá en marcha en los próximos días un sistema online para que los ciudadanos puedan consultar si alguno de sus bienes, secuestrados en procedimientos policiales o judiciales, se encuentra disponible para su recuperación.

La herramienta será de acceso público y permitirá revisar, sin necesidad de asistir personalmente, los objetos que actualmente están resguardados en la oficina de secuestros ubicada en la ex Bodega Giol.

El vocero judicial, Martín Ahumada, confirmó que el sistema estará disponible en los próximos días: “La semana que viene lo vamos a lanzar y va a estar online para que la gente pueda verlo”.

En una primera etapa, el sistema incluirá los artículos más solicitados por la población. “Hemos elegido los 10 elementos más pedidos, como bicicletas, electrodomésticos, algunas computadoras y motores”, indicó Ahumada.

También aclaró por qué otros objetos no estarán visibles: “Tenemos mucha ropa, pero normalmente la gente no la reclama o no está en condiciones de ser entregada”.

Actualmente, el volumen de algunos bienes es significativo. “Si contamos estos años, debemos tener entre 200 y 250 bicicletas para poder ser recuperadas”, precisó.

El procedimiento fue pensado para evitar traslados innecesarios. “La persona no tiene que venir primero a reconocer el bien físicamente, sino que lo va a poder ver en el sistema”, explicó Ahumada.

Cómo será el paso a paso para recuperar un bien

El proceso fue diseñado para evitar trámites innecesarios y agilizar la devolución.

Tendrá tres pasos clave:

Consulta online : la persona deberá ingresar al sistema y buscar si su objeto aparece en el listado.

: la persona deberá ingresar al sistema y buscar si su objeto aparece en el listado. Reunir documentación: si lo identifica, tendrá que anotar el número de secuestro y reunir pruebas como factura de compra o constancia de denuncia.

si lo identifica, tendrá que anotar el número de secuestro y reunir pruebas como factura de compra o constancia de denuncia. Trámite en fiscalía: con esos papeles, deberá presentarse en la fiscalía correspondiente. Si se confirma que el bien le pertenece, se le entregará una orden para retirarlo en la Bodega Giol.

En su lanzamiento, la plataforma incluirá bienes secuestrados durante 2024, 2025 y 2026. “Vamos a empezar con esos años y con los 10 tipos de elementos más requeridos”, explicó el vocero.

Además, adelantó que el sistema crecerá con el tiempo: “La idea es ir escalándolo, sumar más años y evaluar otros elementos que se puedan incorporar”.