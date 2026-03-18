Talleres culturales gratuitos en Mendoza: cuáles son y cómo anotarse

La Municipalidad de Las Heras lanzó una nueva edición de sus talleres culturales con más de 20 propuestas para todas las edades. Son gratuitos y se dictarán en distintos puntos del departamento.
La Municipalidad de Las Heras confirmó la apertura de inscripciones para los Talleres Culturales 2026, una propuesta gratuita que cada año suma vecinos y que apunta a ampliar el acceso a actividades artísticas en todo el departamento.
La iniciativa, impulsada por la Dirección de Cultura, incluye más de 20 cursos gratuitos destinados a niños, jóvenes, adultos y adultos mayores.
Las clases se dictarán en espacios como la propia Dirección de Cultura, el Oratorio Ceferino y distintos CEDRYS, distribuidos en zonas estratégicas.
Todas las opciones disponibles
La oferta para este año es amplia y variada.
Estos son todos los talleres habilitados:
- Amigurumis
- Reciclado
- Bordado mexicano inicial
- Bordado mexicano avanzado
- Teatro para adultos
- Bordado mexicano en CEDRYS 19
- Bordado mexicano en CEDRYS 9
- Cerámica avanzada
- Cerámica inicial (miércoles)
- Cerámica inicial (martes)
- Guitarra inicial infantojuvenil
- Guitarra nivel medio infantojuvenil
- Guitarra para adultos
- Guitarra inicial para adultos
- Introducción al canto coral (adultos mayores)
- Introducción al canto coral infantojuvenil
- Historia del arte
- Murga (en distintos espacios)
- Teatro juvenil
- Taller de lectura
Las actividades están pensadas para todos los niveles, desde principiantes hasta personas con experiencia previa.
Inscripciones: cuándo y cómo anotarse
Las inscripciones están disponibles desde el 11 de marzo y se realizan de manera online a través del sitio oficial del municipio.
Además, quienes necesiten más información pueden comunicarse por WhatsApp al 2612711445 o escribir al correo talleresculturaleslh@gmail.com.
Uno de los puntos más importantes es que los talleres son totalmente gratuitos. Los participantes solo deberán cubrir el costo de los materiales en aquellas actividades que lo requieran.
Desde el municipio destacaron que los cupos son limitados.