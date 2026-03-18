Talleres culturales gratuitos en Mendoza: cuáles son y cómo anotarse

La Municipalidad de Las Heras lanzó una nueva edición de sus talleres culturales con más de 20 propuestas para todas las edades. Son gratuitos y se dictarán en distintos puntos del departamento.

La Municipalidad de Las Heras confirmó la apertura de inscripciones para los Talleres Culturales 2026, una propuesta gratuita que cada año suma vecinos y que apunta a ampliar el acceso a actividades artísticas en todo el departamento.

La iniciativa, impulsada por la Dirección de Cultura, incluye más de 20 cursos gratuitos destinados a niños, jóvenes, adultos y adultos mayores.

Las clases se dictarán en espacios como la propia Dirección de Cultura, el Oratorio Ceferino y distintos CEDRYS, distribuidos en zonas estratégicas.

Todas las opciones disponibles

La oferta para este año es amplia y variada.

Estos son todos los talleres habilitados:

Amigurumis

Reciclado

Bordado mexicano inicial

Bordado mexicano avanzado

Teatro para adultos

Bordado mexicano en CEDRYS 19

Bordado mexicano en CEDRYS 9

Cerámica avanzada

Cerámica inicial (miércoles)

Cerámica inicial (martes)

Guitarra inicial infantojuvenil

Guitarra nivel medio infantojuvenil

Guitarra para adultos

Guitarra inicial para adultos

Introducción al canto coral (adultos mayores)

Introducción al canto coral infantojuvenil

Historia del arte

Murga (en distintos espacios)

Teatro juvenil

Taller de lectura

Las actividades están pensadas para todos los niveles, desde principiantes hasta personas con experiencia previa.

Inscripciones: cuándo y cómo anotarse

Las inscripciones están disponibles desde el 11 de marzo y se realizan de manera online a través del sitio oficial del municipio.

Además, quienes necesiten más información pueden comunicarse por WhatsApp al 2612711445 o escribir al correo talleresculturaleslh@gmail.com.

Uno de los puntos más importantes es que los talleres son totalmente gratuitos. Los participantes solo deberán cubrir el costo de los materiales en aquellas actividades que lo requieran.

Desde el municipio destacaron que los cupos son limitados.