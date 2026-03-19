Taller gratuito de tango y milonga en Mendoza: días, horarios y cómo participar

La propuesta es abierta a todo público sin necesidad de experiencia previa y busca acercar el tango a nuevos participantes en un espacio cultural.

La Subsecretaría de Cultura lanzó un taller gratuitode tango y milonga, una propuesta pensada para quienes quieran iniciarse o perfeccionarse en esta tradicional danza.

Más allá de lo técnico, el taller busca revalorizar el tango como una expresión cultural viva. Considerado patrimonio cultural, el tango combina música, danza e interpretación, y sigue siendo una de las formas más representativas de la identidad argentina.

¿Dónde y cuándo es?

El taller se dicta todos los viernes, de 16 a 19 horas, en la Biblioteca Pública General San Martín.

La actividad está destinada a jóvenes y adultos, sin límite de edad, y no requiere experiencia previa. También pueden sumarse quienes ya tengan conocimientos básicos y quieran seguir practicando.

Las clases están a cargo del profesor Juan Costarelli y ya se encuentran en marcha, con inscripciones abiertas.

¿Qué vas a aprender?

Durante las clases se trabajan aspectos clave del tango y la milonga, como la postura, la coordinación, la conexión con la música y la improvisación. Además, el enfoque está puesto en el aprendizaje grupal y en generar un espacio de encuentro entre los participantes.

¿Cómo participar?

Las personas interesadas deben inscribirse de manera presencial en la biblioteca, en el mismo horario en que se desarrolla el taller. Desde la organización aclararon que los cupos son limitados, por lo que recomiendan asistir con anticipación.