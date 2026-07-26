Taller gratis de alimentación saludable en Mendoza: dónde es y cómo participar

La propuesta brindará herramientas para mejorar la alimentación familiar con recetas sencillas, meriendas nutritivas y consejos para incorporar hábitos saludables.

Incorporar hábitos de alimentación saludable a la vida cotidiana es fundamental. Con esta idea, se realizará un taller gratuito que brindará herramientas prácticas para mejorar la alimentación familiar y preparar opciones nutritivas con ingredientes accesibles.

La capacitación estará a cargo de la licenciada Eliana Nodari, quien compartirá recomendaciones para planificar comidas equilibradas y preparar opciones nutritivas sin necesidad de realizar grandes gastos.

Qué vas a aprender

Durante el encuentro se abordará la importancia de la merienda dentro de una alimentación equilibrada. Esta comida permite aportar energía para continuar con las actividades diarias y evitar períodos prolongados sin ingerir alimentos.

En este sentido, se compartirán ideas para preparar meriendas saludables, prácticas y económicas. Los participantes aprenderán a utilizar ingredientes de consumo habitual, como frutas, lácteos y cereales integrales, entre otras alternativas nutritivas.

También se brindarán recomendaciones para reducir el consumo de productos ultraprocesados y elegir opciones más saludables para toda la familia.

La propuesta incluirá herramientas para planificar comidas equilibradas y aprovechar alimentos de estación y de precios accesibles. Además, se elaborarán recetas fáciles y económicas que podrán prepararse y replicarse en el hogar.

El objetivo es demostrar que llevar una alimentación saludable no necesariamente implica realizar grandes gastos, sino que también es posible preparar comidas nutritivas con ingredientes de uso cotidiano.

Cuándo y dónde será el taller gratuito

La actividad se realizará el martes 28, a las 14.30 horas, en el CIC 908 Arturo Illia, ubicado en Juncal 1890, Godoy Cruz.

La propuesta es gratuita y está dirigida a personas mayores de 18 años que residan en el departamento.

Para obtener más información o realizar consultas, los interesados pueden comunicarse al 4275817.