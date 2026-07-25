Planazo gratis en Mendoza: baile, música y sorteos para disfrutar este sábado

Este sábado llega un planazo para disfrutar de diferentes actividades y sorpresas. Es una propuesta abierta a personas de todas las edades y es con entrada gratuita.

La Ciudad de Mendoza trae un planazo gratis para este sábado con una actividad especial para disfrutar con amigos, familiares o vecinos y pasar una jornada diferente.

La iniciativa combinará movimiento, música y entretenimiento en un encuentro pensado para todas las edades.

La propuesta forma parte de las actividades por el Mes de la Amistad y tendrá diferentes momentos para disfrutar en grupo. Además de las actividades físicas, habrá sorteos y premios para quienes se sumen a la jornada.

La actividad estará a cargo del instructor Pedro AP y del equipo de profesores de Ciudad en Movimiento, quienes ofrecerán clases rotativas con coreografías dinámicas y adaptadas a distintos niveles.

Durante el encuentro también se realizarán sorteos en vivo y se entregarán premios a los participantes, sumando un atractivo más a una jornada pensada para disfrutar de principio a fin.

Desde la organización invitaron a los asistentes a llevar alguna prenda o accesorio de color amarillo, como una remera, vincha, pañuelo o pulsera. El color fue elegido como símbolo de la amistad, la alegría y la energía positiva que genera compartir con otras personas.

La propuesta también busca que el encuentro continúe una vez finalizadas las actividades. Por eso, quienes participen podrán llevar su equipo de mate y algo para compartir.

La idea es aprovechar el momento para quedarse a charlar, compartir con amigos y familiares y disfrutar de un espacio de encuentro en comunidad.

Cuándo y dónde es

La Maratón de Ritmos Volumen 2 se realizará este sábado 25 de julio, de 11 a 13 horas, en el Gimnasio Municipal N.º 1, ubicado en Paso de los Andes y Sobremonte, Ciudad de Mendoza.

La actividad será gratuita, abierta a personas de todas las edades y no requiere inscripción previa.