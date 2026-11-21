El pronóstico anticipa condiciones inestables en distintos sectores de la provincia. El SMN advirtió por tormentas en el Sur y Defensa Civil emitió una alerta por nevadas en la cordillera.

Después de varias jornadas con temperaturas agradables, el calor volverá a sentirse en Mendoza.

Para este sábado se espera un ascenso de la temperatura con condiciones de inestabilidad en distintos sectores de la provincia.

De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la jornada tendrá nubosidad variable y vientos moderados del sudeste. Sin embargo, el aumento de la temperatura estará acompañado por alertas meteorológicas por tormentas y nevadas, además de la presencia de viento Zonda en algunos sectores.

Alerta por tormentas en Mendoza: las zonas afectadas

El pronóstico anticipa tormentas de intensidad moderada en el sur del Valle de Uco y en los departamentos de San Rafael y General Alvear.

El SMN advirtió que el área podría verse afectada por lluvias y tormentas aisladas, algunas localmente fuertes. Estos fenómenos podrían estar acompañados por abundante caída de agua en períodos cortos, granizo ocasional, frecuente actividad eléctrica y ráfagas intensas de viento.

Alerta por nevadas

Defensa Civil emitió una alerta amarilla por nevadas en la cordillera central y norte de Mendoza. Los fenómenos estaban previstos para la madrugada de este sábado con nevadas, chaparrones de nieve y algunas tormentas embebidas.

Según el organismo, se esperan acumulaciones de nieve de entre 5 y 10 centímetros, con posibilidad de registros superiores en algunos sectores.

Además, se anticipan ráfagas de viento Zonda en Malargüe y la Precordillera.

La temperatura máxima para este sábado llegará a los 32°C, mientras que la mínima registrada fue de 16ºC.

Cómo estará el tiempo el domingo

Para el domingo se espera un cambio en las condiciones meteorológicas. La temperatura descenderá y el cielo se presentará con nubosidad variable, acompañado por vientos leves del noreste.

También se pronostican precipitaciones en cordillera.

La temperatura máxima llegará a los 27°C, mientras que la mínima será de 17°C.

Qué pasa el lunes

El lunes volverá a subir la temperatura. La jornada tendrá nubosidad variable y vienbtos moderados del sector sur, con poco cambio en las condiciones térmicas.

Hacia la noche se anticipan tormentas.

La máxima alcanzará los 32°C y la mínima será de 19°C.