La nueva normativa establece responsables profesionales, seguros, habilitación municipal y medidas específicas para el cuidado de los chicos. Deportes busca poner en marcha un registro público antes del inicio de la temporada y definir cómo serán los controles y las sanciones.

Las familias mendocinas tendrán una nueva herramienta para saber si una escuela de verano cumple con las condiciones de seguridad exigidas por la ley. La Ley Faustino, publicada en el Boletín Oficial, establece la creación de un registro provincial de estas instituciones y fija una serie de requisitos para que puedan funcionar, desde la designación de responsables hasta la contratación de seguros y la habilitación de los natatorios.

Aunque la normativa contempla un plazo de 180 días para su aplicación, la Subsecretaría de Deportes de Mendoza busca acelerar los trámites para que las nuevas exigencias comiencen a regir durante la temporada que está por empezar. Las primeras actividades suelen ponerse en marcha en los primeros días de diciembre.

El subsecretario de Deportes, Federico Chiapetta, explicó que la intención es crear el registro mediante una resolución del organismo y difundirlo a través de los canales oficiales. También anticipó que será de consulta pública, para que las familias puedan verificar qué escuelas de verano presentaron la documentación requerida.

Qué deberán presentar las escuelas de verano para inscribirse

La inscripción alcanzará a las instituciones que organicen actividades recreativas y deportivas para chicos durante el verano, ya sean clubes, municipios, asociaciones civiles o sindicatos.

Para formar parte del registro deberán presentar:

Un responsable legal: cada escuela tendrá que identificar a una persona que asuma esa responsabilidad, incluso cuando el servicio esté tercerizado y funcione dentro de las instalaciones de un club.

cada escuela tendrá que identificar a una persona que asuma esa responsabilidad, incluso cuando el servicio esté tercerizado y funcione dentro de las instalaciones de un club. Un director técnico responsable: deberá ser profesor de Educación Física, con título y matrícula habilitante.

deberá ser profesor de Educación Física, con título y matrícula habilitante. Un proyecto pedagógico: la institución tendrá que informar cómo organizará las actividades.

la institución tendrá que informar cómo organizará las actividades. Seguro de responsabilidad civil: deberá acreditar la cobertura correspondiente para los chicos que participen.

deberá acreditar la cobertura correspondiente para los chicos que participen. Servicio de emergencias médicas: tendrá que contar con un sistema que permita responder ante una urgencia y gestionar un traslado.

tendrá que contar con un sistema que permita responder ante una urgencia y gestionar un traslado. Habilitación municipal: el predio y el natatorio deberán contar con la autorización correspondiente.

La habilitación municipal contempla aspectos vinculados con la infraestructura, el mantenimiento de las piletas, los cerramientos y las condiciones del establecimiento.

Uno de los puntos centrales es que también deberán quedar identificadas las escuelas que funcionan mediante terceros. Es decir, si un club alquila sus instalaciones a una empresa o a un particular que organiza la colonia, esa persona o entidad deberá figurar como responsable legal.

Quién controlará las escuelas de verano en Mendoza

La Subsecretaría de Deportes tendrá a su cargo la creación del registro provincial, mientras que los municipios tendrán un papel central en los controles de las instituciones que funcionen dentro de sus jurisdicciones.

La intención es que las comunas adhieran a la ley y participen de la fiscalización de los requisitos exigidos. De esta manera, no solo deberán verificarse los papeles presentados para la inscripción, sino también las condiciones de funcionamiento de cada establecimiento.

Además, el registro será público. Las familias podrán consultar cuáles son las escuelas de verano que acreditaron los requisitos y están incorporadas a la nómina oficial.

Uno de los aspectos que todavía debe definirse en la reglamentación es el esquema de sanciones para las instituciones que incumplan las obligaciones previstas por la ley.

Qué medidas de seguridad establece la Ley Faustino

La normativa también incorpora condiciones específicas para el cuidado de los chicos durante las actividades y el uso de los natatorios.

Entre los puntos repasados se encuentran:

Menores de 5 años: deberán estar organizados en grupos de no más de 15 chicos, con un profesor y un auxiliar a cargo.

deberán estar organizados en grupos de no más de 15 chicos, con un profesor y un auxiliar a cargo. Guardavidas: se establece un guardavidas cada 50 niños, de acuerdo con las condiciones previstas para las actividades en las piletas.

se establece un guardavidas cada 50 niños, de acuerdo con las condiciones previstas para las actividades en las piletas. Reanimación cardiopulmonar (RCP): la capacitación en estas maniobras será obligatoria.

Por qué se llama Ley Faustino

La ley lleva el nombre de Faustino Díaz, el nene de 4 años que murió en febrero de 2025 mientras participaba de una actividad en el Marista Rugby Club, en Mendoza.

La tragedia puso en discusión las condiciones de seguridad y los controles en las escuelas de verano. A partir de ese caso se impulsó una normativa para establecer responsabilidades y requisitos obligatorios para las instituciones que reciben chicos durante la temporada.