Los delincuentes fueron captados por una cámara de seguridad ubicado en un barrio de Maipú. Ese sitio atemoriza a los vecinos porque es una zona de alto tránsito de delincuentes que de dirigien a otras barriadas de la zona.

Las cámaras de seguridad del barrio El Rosal, en Maipú, captaron a dos delincuentes mientras trasladaban un lavarropas en una engarilla que habrían robado minutos antes de la vivienda de una familia.

Según explicaron vecinos de la zona a ELNUEVE.COM, los delincuentes utilizan una pasada por este sector de Gutiérrez, ubicado en las inmediaciones de calle Boedo, para dirigirse hacia otros barrios más al Este, casi en el límite con calle Ruiz.

En esta oportunidad, las cámaras registraron cómo dos sujetos transportaban un lavarropas sobre una engarilla. Para llegar a la barriada colindante, debieron atravesar un descampado. Durante el recorrido, el electrodoméstico se les cayó y uno de los hombres reaccionó con enojo: le recriminó a su acompañante y hasta lo amenazó con golpearlo cuando este intentó retirarse.

Los investigadores buscan determinar si este episodio está relacionado con el robo denunciado por una familia de la zona, a la que delincuentes le sustrajeron distintos elementos de su vivienda.

Entre los objetos robados se encuentra un Peugeot 206 gris, un lavarropas automático LG del mismo color, dos sillones de jardín de lona (uno rojo y otro azul), un tarro de 20 litros con herramientas varias y una angarilla de color metal.

La pasada que tiene a maltraer a los vecinos

La circulación por ese sector se convirtió en una preocupación para los habitantes del barrio El Rosal. Otro video registrado por la misma cámara de seguridad muestra a otros delincuentes caminando por el lugar con cerezas que habrían sustraído de una finca cercana.