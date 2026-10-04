Sube la temperatura este domingo en Mendoza: cuándo podría llover

La temperatura tendrá un leve ascenso este domingo. Se esperan vientos del sudeste, heladas parciales en el Valle de Uco y nevadas débiles en la cordillera.

El sábado dejó en Mendoza una jornada más fresca con el ingreso de viento del sur y una temperatura máxima que se ubicó en los 19°C.

Para este domingo la temperatura volverá a subir, aunque continuará el viento del sudeste y aumentará la nubosidad.

Según la Dirección de Contingencias Climáticas, este domingo 4 de octubre se presentará parcialmente nublado con leve ascenso de la temperatura y vientos leves del sudeste.

Además, se esperan heladas parciales en el Valle de Uco y nevadas débiles en la cordillera.

La máxima será de 23°C y la mínima de 9°C.

Pronóstico extendido

Lunes 5 de octubre

Para el comienzo de la semana se espera nubosidad variable, poco cambio de la temperatura y precipitaciones aisladas.

Los vientos serán moderados del sudeste y continuarán las nevadas en cordillera.

Máxima: 22°C | Mínima: 8°C.

Martes 6 de octubre

El martes tendrá nubosidad variable, poco cambio de la temperatura y posibilidad de tormentas aisladas.

También se esperan vientos moderados del sudeste y nevadas moderadas en la cordillera.

Máxima: 23°C | Mínima: 7°C.

Miércoles 7 de octubre

Para el miércoles se anticipa mayormente nublado, descenso de la temperatura y vientos moderados del sector sur.

Además, podrían registrarse precipitaciones aisladas y nevadas en cordillera.

Máxima: 16°C | Mínima: 7°C.