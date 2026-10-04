Sube la temperatura este domingo en Mendoza: cuándo podría llover

La temperatura tendrá un leve ascenso este domingo. Se esperan vientos del sudeste, heladas parciales en el Valle de Uco y nevadas débiles en la cordillera.
El sábado dejó en Mendoza una jornada más fresca con el ingreso de viento del sur y una temperatura máxima que se ubicó en los 19°C.
Para este domingo la temperatura volverá a subir, aunque continuará el viento del sudeste y aumentará la nubosidad.
Según la Dirección de Contingencias Climáticas, este domingo 4 de octubre se presentará parcialmente nublado con leve ascenso de la temperatura y vientos leves del sudeste.
Además, se esperan heladas parciales en el Valle de Uco y nevadas débiles en la cordillera.
La máxima será de 23°C y la mínima de 9°C.
Pronóstico extendido
Lunes 5 de octubre
Para el comienzo de la semana se espera nubosidad variable, poco cambio de la temperatura y precipitaciones aisladas.
Los vientos serán moderados del sudeste y continuarán las nevadas en cordillera.
Máxima: 22°C | Mínima: 8°C.
Martes 6 de octubre
El martes tendrá nubosidad variable, poco cambio de la temperatura y posibilidad de tormentas aisladas.
También se esperan vientos moderados del sudeste y nevadas moderadas en la cordillera.
Máxima: 23°C | Mínima: 7°C.
Miércoles 7 de octubre
Para el miércoles se anticipa mayormente nublado, descenso de la temperatura y vientos moderados del sector sur.
Además, podrían registrarse precipitaciones aisladas y nevadas en cordillera.
Máxima: 16°C | Mínima: 7°C.