Soleado y con temperaturas agradables: así estará el tiempo en Mendoza este sábado

Para este sábado, se espera una jornada agradable con pocas nubes y temperaturas agradables. El pronóstico del tiempo para los próximos días.
Este sábado 9 de agosto, Mendoza amaneció con un cielo mayormente despejado y algunas heladas parciales en distintas zonas de la provincia.
Los vientos soplarán suaves desde el noreste, y en la cordillera el cielo se mantendrá poco nuboso.
Se espera que la máxima alcance los 17°C durante la tarde, mientras que la temperatura mínima fue de 4°C
Salida y puesta del sol:
- Salida: 08:14 horas
- Puesta: 18:56 horas
¿Qué pasa el domingo?
Domingo
La jornada presentará poca nubosidad y heladas parciales en la mañana.
El viento continuará leve desde el noreste y la cordillera seguirá con cielo poco nuboso.
La temperatura máxima subirá hasta los 19°C y la mínima será de 4°C.
¿Cómo va a estar el lunes?
Se prevé un leve aumento de la temperatura, con una máxima de 20°C y una mínima de 5°C.
El cielo estará algo nublado y se pronostica viento Zonda en la precordillera y en Malargüe.
En la cordillera, el clima se mantendrá inestable.