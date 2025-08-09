Soleado y con temperaturas agradables: así estará el tiempo en Mendoza este sábado

Para este sábado, se espera una jornada agradable con pocas nubes y temperaturas agradables. El pronóstico del tiempo para los próximos días.

Este sábado 9 de agosto, Mendoza amaneció con un cielo mayormente despejado y algunas heladas parciales en distintas zonas de la provincia.

Los vientos soplarán suaves desde el noreste, y en la cordillera el cielo se mantendrá poco nuboso.

Se espera que la máxima alcance los 17°C durante la tarde, mientras que la temperatura mínima fue de 4°C

Salida y puesta del sol:

Salida: 08:14 horas

08:14 horas Puesta: 18:56 horas

¿Qué pasa el domingo?

Domingo

La jornada presentará poca nubosidad y heladas parciales en la mañana.

El viento continuará leve desde el noreste y la cordillera seguirá con cielo poco nuboso.

La temperatura máxima subirá hasta los 19°C y la mínima será de 4°C.

¿Cómo va a estar el lunes?

Se prevé un leve aumento de la temperatura, con una máxima de 20°C y una mínima de 5°C.

El cielo estará algo nublado y se pronostica viento Zonda en la precordillera y en Malargüe.

En la cordillera, el clima se mantendrá inestable.