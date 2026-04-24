Soleado, agradable y con aumento de la temperatura: a cuánto llega la máxima este viernes

La jornada se presenta estable, con máximas en ascenso y viento leve. El fin de semana traerá un cambio con descenso térmico.

Este viernes 24 de abril se presenta con condiciones estables en Mendoza, en una jornada mayormente agradable y con un leve aumento de la temperatura.

Según el pronóstico de la Dirección de Contingencias Climáticas, durante la mañana se espera viento leve del noreste, que irá rotando al sur con el correr de las horas.

Por la tarde, el viento del sur se hará sentir de forma leve en toda la provincia, especialmente entre las 13 y las 23 horas.

En cuanto al cielo, se espera nubosidad parcial en el sur provincial durante gran parte del día, mientras que hacia la medianoche esa condición podría extenderse de forma aislada hacia el Este, especialmente en La Paz.

En la zona de Alta Montaña, el día se mantendrá mayormente despejado, aunque hacia la tarde aumentará la nubosidad en el sector sur, sin probabilidad de precipitaciones.

La máxima alcanzará los 25°C y la mínima será de 12°C.

Cómo sigue el fin de semana

Para el sábado se espera un cambio en las condiciones, con descenso de la temperatura, nubosidad variable y probabilidad de precipitaciones aisladas.

La máxima rondará los 21°C con una mínima de 12ºC.