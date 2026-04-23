“No se puede vivir así”: por una ola de robos tuvo que cerrar un centro de salud en Las Heras

El Centro de Salud Juan Minetti suspendió la atención tras reiterados hechos de vandalismo. Se llevaron cables, equipos y dejaron sin servicios básicos al establecimiento. La comunidad reclama seguridad urgente.

La inseguridad volvió a golpear en Mendoza. El Centro de Salud Juan Minetti de Las Heras debió cerrar sus puertas tras sufrir una ola de robos y vandalismo que lo dejó prácticamente inutilizable. Durante las últimas semanas, delincuentes ingresaron en reiteradas oportunidades al edificio, provocando daños estructurales y robando elementos esenciales para su funcionamiento. La situación generó la suspensión de la atención médica, afectando a cientos de vecinos de la zona.

Según denunciaron trabajadores y vecinos, los delincuentes ingresaron por los techos y desmantelaron instalaciones eléctricas y sanitarias.

Entre los elementos sustraídos se encuentran:

Cables eléctricos

Componentes de aires acondicionados

Partes del sistema de agua

Estos hechos no solo representan pérdidas económicas, sino que además dejaron al centro sin condiciones mínimas para operar, lo que obligó a interrumpir la atención.

La comunidad de Las Heras expresó su indignación ante la situación. El centro de salud es clave para la zona, especialmente para niños, embarazadas y adultos mayores, que dependen de este espacio para controles médicos básicos.

“Una vergüenza porque todos venimos al centro de salud”, apuntaron los vecinos y aseguran que la falta de seguridad es un problema que se arrastra desde hace meses.

Además, señalaron la ausencia de patrullaje policial constante y la falta de medidas preventivas que eviten nuevos hechos delictivos.

Ante el cierre del establecimiento, los vecinos exigen respuestas urgentes. Más presencia de seguridad, instalación de un puesto policial fijo, mayor iluminación en la zona y limpieza de espacios públicos cercanos, fueron tan solo algunos de los puntos que mencionaron.

Según relatan, la acumulación de basura y la oscuridad en las calles cercanas favorecen la inseguridad, especialmente durante la noche.

El cierre del centro de salud en Las Heras implica un fuerte impacto en la comunidad, ya que muchos vecinos deberán trasladarse a otros puntos para recibir atención médica, con las dificultades que eso conlleva. “Hoy pregunte y me dijeron que estaba cerrada. Yo y mi señora teníamos turno con el doctor y no pudimos. No sé hasta qué punto vamos a llegar. Lo necesitamos todo, para los niños, vecinos y para los abuelos. Así no se puede”, apuntaron desde la zona.