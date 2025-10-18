Sol y temperaturas en ascenso para este sábado en Mendoza: ¿a cuánto llega la máxima?

Este sábado 18 de octubre Mendoza tendrá una jornada templada con ascenso de la temperatura y vientos moderados del noreste.

El fin de semana llega con condiciones agradables en Mendoza y un marcado aumento de la temperatura.

Tanto el sábado como el domingo, el tiempo se mantendrá estable, con cielo algo nublado, vientos leves y máximas que anticipan el regreso del calor primaveral.

Pronóstico del tiempo para este sábado

Este sábado se presenta algo nublado, con ascenso de la temperatura y vientos moderados del noreste. En la zona de cordillera se mantendrá algo de nubosidad.

La temperatura máxima alcanzará los 26°C, mientras que la mínima será de 12°C.

¿Cómo estará mañana en el Día de la Madre?

El domingo, Día de la Madre, el tiempo continuará estable y algo nublado, con un nuevo ascenso de la temperatura.

El pronóstico indica una máxima cercana a los 28°C y una mínima de 13°C, acompañadas por vientos moderados del noreste.

En cordillera también se espera nubosidad parcial, sin precipitaciones.

Pronóstico extendido

Hacia el lunes, el tiempo seguirá bueno y cálido, con temperaturas que podrían rozar los 29°C.

Desde el martes, los valores superarían los 30°C, iniciando una semana con ambiente más caluroso y primaveral.

Entre el miércoles y jueves podrían presentarse tormentas aisladas y nubosidad variable, sobre todo en el llano y el este provincial.