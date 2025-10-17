Detuvieron en Mendoza a un hombre que habría secuestrado y privado de la libertad a su ex pareja

Un llamado al 911 y el sistema de videovigilancia del Centro Estratégico de Operaciones fueron claves para rescatar a una mujer que había sido secuestrada por su ex pareja en plena Ciudad de Mendoza.

Un grave hecho de violencia de género conmocionó a Mendoza, luego de que un hombre fuera detenido por secuestrar y mantener cautiva a su ex pareja. La rápida actuación de la Policía de Mendoza y el seguimiento a través del sistema de videovigilancia del Centro Estratégico de Operaciones (CEO) resultaron fundamentales para lograr el rescate de la víctima y la aprehensión del agresor.

El episodio ocurrió en la zona de calle Arístides Villanueva y Martínez de Rosas, en la Ciudad de Mendoza. Según la información oficial, el sospechoso interceptó a la mujer cuando salía de un bar, la tomó por la fuerza y la subió a un vehículo, trasladándola en contra de su voluntad hacia un domicilio donde la habría mantenido retenida en contra de su voluntad.

La situación fue advertida gracias a llamados al 911 que alertaron sobre un posible caso de violencia dentro de un automóvil. Con esos datos y mediante el registro de pórticos de cámaras del sistema de videovigilancia, las autoridades lograron identificar el rodado y activar un operativo de búsqueda en distintos puntos de la provincia.

Horas más tarde, efectivos de la Unidad Investigativa de Capital localizaron el vehículo en el departamento de Lavalle. Tras una breve persecución, detuvieron al agresor y a dos acompañantes que se encontraban con él en el auto.

La víctima fue asistida por personal policial y médico, y se encuentra fuera de peligro. En tanto, el procedimiento quedó a disposición de la Oficina Fiscal de Capital, que ordenó el secuestro del vehículo y de los elementos vinculados a la causa.