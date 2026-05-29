A días del Mundial 2026: dónde podés intercambiar figuritas este fin de semana

La propuesta busca reunir a fanáticos del fútbol y familias que quieren completar el álbum del Mundial 2026, en una jornada gratuita que también incluirá sorteos para compartir la pasión mundialista.

A menos de dos semanas para el Mundial 2026, el furor por las figuritas volvió a instalarse entre chicos, jóvenes y adultos.

En ese contexto, Godoy Cruz organizará un encuentro gratuito para intercambiar las clásicas repetidas y ayudar a completar el álbum.

El evento está pensado para reunir a fanáticos del fútbol y coleccionistas que buscan conseguir las figuritas más difíciles antes del comienzo de la Copa del Mundo. Además del intercambio, habrá sorteos de álbumes y paquetes de figuritas entre las personas que asistan.

Desde el municipio explicaron que la iniciativa busca recuperar una tradición que atraviesa generaciones y que vuelve a cobrar fuerza cada vez que llega un Mundial.

Las reuniones para cambiar figuritas, que durante años fueron habituales en plazas, escuelas y clubes, hoy siguen convocando a familias enteras.

La propuesta impulsada por la Municipalidad de Godoy Cruz se realizará el sábado 30 de mayo, desde las 16 horas, en la Plaza Departamental, ubicada en calle Rivadavia y Perito Moreno. La entrada será libre y gratuita.

El encuentro promete convertirse en uno de los clásicos de la previa mundialista en Mendoza.