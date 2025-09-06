Más carne en mal estado: decomisaron 280 kilos en Las Heras

La Policía Rural y Bromatología de Las Heras decomisaron 280 kilos de carne que no cumplían con las condiciones sanitarias y fueron destruidos.

Un nuevo operativo de control terminó con el decomiso de 280 kilos de carne en mal estado en el departamento de Las Heras.

La acción fue realizada por la Policía Rural en conjunto con personal de Bromatología municipal, en el marco del Plan Integral Contra el Abigeato, una estrategia provincial que busca reforzar la seguridad alimentaria y evitar la venta de productos que pongan en riesgo la salud.

El procedimiento se llevó a cabo en la intersección de Aristóbulo del Valle y Quintana, donde se constató que los productos no cumplían con las condiciones sanitarias exigidas para el consumo humano.

Durante la inspección, las autoridades verificaron que la cámara frigorífica registraba 9,4 °C y el exhibidor de carne 9,3 °C, valores que superan el rango permitido de 0 °C a 5 °C. Ante esta situación, se ordenó el decomiso y la posterior destrucción de la mercadería.

El responsable del comercio fue notificado por la infracción y la Oficina Fiscal Nº 01 quedó a cargo de las actuaciones correspondientes.