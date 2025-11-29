¿Sin planes para este sábado? Sumate a esta actividad gratuita al aire libre en pleno centro de Mendoza

La Ciudad vuelve a activar una nueva edición de los Sábados Sorprendentes con una jornada dedicada al mundo de los libros, música en vivo y promociones especiales en plena Peatonal Sarmiento.

La Ciudad de Mendoza pondrá nuevamente en marcha su ciclo Sábados Sorprendentes con una propuesta que transformará la Peatonal Sarmiento en un paseo cultural al aire libre.

Este sábado 29 de noviembre, entre las 10 y las 14 horas, el tradicional corredor urbano se convertirá en la Peatonal del Libro, un encuentro que reunirá a 16 librerías mendocinas con descuentos, sorteos y distintas promociones para quienes se acerquen.

La iniciativa invita a vecinos y turistas a disfrutar de una jornada distinta, rodeada de libros y de propuestas artísticas que acompañarán el recorrido.

En la pérgola de la peatonal, los músicos Manu Heredia y Anselmi Tango animarán la jornada con presentaciones en vivo, junto a cantantes y performers que forman parte del ciclo.

El evento es gratuito y abierto a todo público.

Además, funcionará como antesala de La Noche de las Librerías, programada para el viernes 19 de diciembre, donde comercios del rubro ofrecerán actividades especiales en distintos puntos de la Ciudad.

Librerías participantes