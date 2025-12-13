¿Sin planes para este sábado en Mendoza? Sumate a esta actividad gratuita que mezcla música, danza y cultura

Con entrada libre, gratuita y una agenda pensada para disfrutar, la propuesta invita a celebrar el Día Nacional del Tango con baile, música y artistas destacados.

En el marco del Día Nacional del Tango, este sábado por la noche Mendoza se viste de 2×4 con una propuesta abierta a toda la comunidad.

Detalles del evento

El Espacio Cultural Julio Le Parc, ubicado en Guaymallén, será el punto de encuentro para disfrutar de una velada dedicada a una de las expresiones más emblemáticas de la identidad argentina, con entrada libre y gratuita.

La actividad, impulsada por la Subsecretaría de Cultura junto a Mendoza Tango Art, propone una Gran Milonga que reunirá a destacados bailarines del circuito cuyano.

Sobre la pista estarán Mercedes Frites y Javier Oliva, campeones del Certamen Intermilongas Cuyano 2025, y también Sofía Gallardo y Luis Campos, quienes alcanzaron el cuarto puesto en esa competencia.

La noche incluirá además un reconocimiento especial a la histórica milonga Placita Vergara.

La musicalización estará a cargo de Dámaris Aveiro, encargada de ponerle sonido y clima a una jornada pensada tanto para milongueros experimentados como para quienes quieran acercarse por primera vez al tango.

La celebración del Día Nacional del Tango busca revalorizar una tradición que forma parte del patrimonio cultural argentino y que, a lo largo de más de un siglo, supo reinventarse sin perder su esencia. Una oportunidad ideal para compartir música, danza y cultura en un espacio público, con acceso gratuito y espíritu festivo.

¿Por qué se celebra el Día Nacional del Tango?

La fecha se conmemora cada 11 de diciembre desde 1977, en homenaje a los nacimientos de Carlos Gardel y Julio de Caro, dos figuras clave en la historia del tango.

La iniciativa fue impulsada por el productor y compositor Ben Molar, quien advirtió la coincidencia de ambos cumpleaños y propuso instaurar la fecha para destacar la importancia de este género en la cultura nacional.