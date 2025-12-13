Controles de salud gratuitos en Mendoza: cuándo y dónde habrá atención pediátrica y para adultos

Llega un operativo de salud comunitaria con controles pediátricos y de adultos, test de HPV y vacunación gratuita.

La Municipalidad de Mendoza realizará un nuevo operativo de salud comunitaria con controles y servicios gratuitos destinados a vecinos y vecinas de la Ciudad.

El operativo forma parte de una estrategia integral que busca eliminar barreras de acceso al sistema de salud, promover el autocuidado y detectar posibles riesgos a tiempo.

¿Dónde y cuándo es?

La iniciativa se desarrollará del 16 al 19 de diciembre en la Cancha La Olla, ubicada en el barrio La Favorita, y apunta a reforzar la prevención y el acceso a la atención sanitaria.

En cada jornada, profesionales brindarán atención directa a la comunidad en un espacio cercano y accesible.

Detalles del operativo

Durante los cuatro días se ofrecerán las siguientes prestaciones sin costo:

Control pediátrico

Control de salud para adultos

Test de HPV

Vacunación

Los turnos se entregarán a partir de las 8.30 horas, y la atención está dirigida especialmente a personas sin obra social, con prioridad para quienes viven en la zona.

Desde la Ciudad destacaron la importancia de participar de estos controles, ya que la prevención es clave para cuidar la salud y mejorar la calidad de vida.