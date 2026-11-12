Sin contar el alquiler: una familia mendocina necesitó más de $1,5 millones para no ser pobre en octubre

La Canasta Básica Total aumentó 3,1% durante el último mes y superó los $1.532.000 para un hogar de cuatro integrantes. En tanto, se necesitaron más de $638.000 para no caer en la indigencia.

Una familia mendocina tipo necesitó reunir $1.532.011,89 durante octubre para cubrir sus necesidades básicas y no quedar por debajo de la línea de pobreza. El monto corresponde a un hogar de cuatro integrantes y no contempla el gasto de alquiler de la vivienda. El dato surge del último informe de la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas (DEIE), que difundió los valores de la Canasta Básica Total (CBT) y la Canasta Básica Alimentaria (CBA) luego de informar que la inflación en Mendoza fue del 1,6%.

En el mismo período, la canasta que determina la línea de pobreza registró un incremento del 3,1% y sumó $47.099,68 respecto del mes anterior. Por su parte, la canasta alimentaria también aumentó 3,1% y tuvo una suba de $19.624,87.

Cuánto necesitó una familia mendocina para no ser pobre en octubre

Según la medición de la DEIE, un hogar tipo 2, integrado por un jefe de 35 años, su cónyuge de 31, una hija de 8 años y un hijo de 5, necesitó $1.532.011,89 para cubrir la Canasta Básica Total.

Ese valor establece el ingreso mínimo que debe reunir una familia para afrontar un conjunto de necesidades esenciales y no ser considerada pobre. El cálculo incluye alimentos y otros bienes y servicios indispensables, pero no contempla el alquiler.

En tanto, para no caer por debajo de la línea de indigencia, ese mismo grupo familiar necesitó contar con al menos $638.338,29 durante octubre. Este último monto corresponde a la Canasta Básica Alimentaria, que contempla los alimentos necesarios para cubrir los requerimientos nutricionales de los integrantes del hogar.

Qué diferencia hay entre la Canasta Básica Total y la Alimentaria

La Canasta Básica Alimentaria (CBA) reúne los alimentos necesarios para cubrir los requerimientos nutricionales de una familia. Su valor se utiliza para establecer la línea de indigencia: los hogares que no alcanzan ese ingreso no pueden cubrir las necesidades alimentarias básicas.

En cambio, la Canasta Básica Total (CBT) incorpora, además de los alimentos, otros bienes y servicios esenciales para la vida cotidiana, como vestimenta, transporte, salud y educación. Su costo determina la línea de pobreza.

Cuánto costaron las canastas básicas a nivel nacional

A nivel nacional, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) también difundió los valores correspondientes a octubre.

Según los datos informados, un hogar necesitó alrededor de $1.690.000 para no ser pobre, mientras que el ingreso mínimo para superar la línea de indigencia se ubicó en $761.261.

En la medición nacional, la Canasta Básica Total aumentó un 3,5% mensual y la Canasta Básica Alimentaria registró una suba del 3,1%. Ambos indicadores avanzaron por encima de la inflación nacional de octubre, que fue del 2,2%.