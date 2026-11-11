Gladys, la mendocina que emocionó al papa León XIV en Luján: “Me tomó las manos y fue lo más emocionante”

La voluntaria mendocina de 67 años participó de la misa en la Basílica de Luján y pudo acercarse al Pontífice para entregarle una ofrenda. Mientras atraviesa un tratamiento por cáncer de mama, dedica buena parte de su vida a acompañar a adultos mayores del barrio San Martín.

Gladys Escudero, una mendocina de 67 años, vivió este martes uno de los momentos más emocionantes de la visita del papa León XIV a la Argentina. Durante la misa celebrada en la Basílica de Nuestra Señora de Luján, pudo acercarse al Pontífice, entregarle una ofrenda y tomarle las manos. “Fue muy fuerte, muy emocionante, más de lo que esperaba”, contó en diálogo con Noticiero 9.

Profesora de Educación Física jubilada y voluntaria de Cáritas, Gladys llegó hasta Luján con una historia de compromiso comunitario y también de lucha personal. Desde hace meses atraviesa un tratamiento oncológico por un cáncer de mama, pero eso no le impidió participar de la celebración ni continuar con su tarea solidaria.

El encuentro con León XIV: “Encontré una paz interior”

Gladys reconoció que no sabía si iba a estar en condiciones físicas de llegar hasta el Papa. Sin embargo, lo consiguió. Durante esos días rezó mucho y, cuando finalmente estuvo frente al Pontífice, sintió una tranquilidad que la sorprendió.

“Encontré delante de él una paz interior, una persona con mucho amor para dar. Y yo creo que si nosotros estábamos emocionados, él también”, relató.

En ese breve encuentro, aprovechó para hacer varios pedidos. Rezó por los adultos mayores que acompaña desde Cáritas, por su comunidad, por su familia y por la santificación del padre José María Llorens, un sacerdote jesuita muy importante para su entorno.

También llevaba un copón, por lo que pensó que no podría estrecharle la mano. Pero León XIV se acercó y le ofreció las suyas. “Cuando me toma las manos, fue muy fuerte, muy emocionante, más de lo que esperaba. Y agradecí”, recordó.

La mendocina destacó además la sencillez y la cercanía del Papa. Para ella, su visita dejó algo más que una celebración multitudinaria: “Ha venido, ha estado presente y ha vuelto a reforzar la fe, que eso es lo que nos hacía falta a los argentinos”.

Gladys, la mendocina que dedica su vida a acompañar a los adultos mayores

Aunque ya no vive en el barrio San Martín de la Ciudad de Mendoza, Gladys mantiene un vínculo muy fuerte con esa comunidad. Trabajó durante años como profesora de Educación Física en dos escuelas y se jubiló en 2019. Pero lejos de alejarse de la actividad, encontró una nueva manera de seguir acompañando a los demás.

Durante la pandemia advirtió que muchos adultos mayores habían quedado solos, sin contención y con necesidades básicas sin resolver. Así comenzó, hace aproximadamente cinco años, un trabajo solidario junto a otros integrantes de la parroquia del barrio.

Inspirada también por el mensaje del papa Francisco de salir al encuentro de quienes más lo necesitan, Gladys y su equipo comenzaron a buscar a esas personas que muchas veces no tenían a quién recurrir.

Actualmente acompañan a 63 adultos mayores. La tarea incluye visitas, escucha, contención espiritual y asistencia con mercadería y medicamentos cuando hace falta. También cuentan con tres ministros de Eucaristía que llevan la comunión a quienes no pueden acercarse a la parroquia.

Su propia lucha contra el cáncer de mama

Este año, Gladys recibió una noticia que cambió su vida. El 12 de febrero, un día después de su cumpleaños y de la celebración de la Virgen de Lourdes, le diagnosticaron cáncer de mama.

Desde entonces atraviesa un tratamiento oncológico, pero continúa vinculada con la comunidad y con las personas mayores a las que acompaña. No se considera una heroína ni alguien indispensable: insiste en que el trabajo es colectivo y que cada integrante del grupo cumple un papel fundamental.

Después de su encuentro con León XIV, Gladys se llevó una emoción difícil de describir, pero también un mensaje que quiere transmitir a quienes no pudieron estar en Luján: siempre hay un lugar desde donde ayudar.

“Hay parroquias, hay muchos lugares, centros que nos están esperando para ayudar al otro”, expresó en Noticiero 9. Y se mostró convencida de que esta visita puede impulsar a más personas a comprometerse con quienes necesitan compañía y solidaridad.