La inflación de Mendoza fue del 1,6% en octubre y quedó por debajo de la nacional: qué fue lo que más aumentó

El índice de precios provincial volvió a ubicarse por debajo del promedio del país, que llegó al 2,2%, según los datos publicados por la DEIE y el INDEC. En Mendoza, la inflación acumulada en los primeros diez meses de 2026 alcanzó el 23,5%.

La inflación de octubre mostró una diferencia entre Mendoza y el resto del país. Mientras que el índice nacional registró una suba del 2,2%, en la provincia fue del 1,6%, de acuerdo con los datos difundidos este jueves por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) y la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas (DEIE).

Con este resultado, Mendoza acumula una inflación del 23,5% en lo que va de 2026 y una variación interanual del 30,3%. A nivel nacional, el incremento acumulado entre enero y octubre llegó al 26,3%, mientras que la variación de los últimos doce meses fue del 33,1%.

Inflación en Argentina: qué rubros aumentaron más en octubre

Según el informe del INDEC, el rubro que registró el mayor incremento en octubre fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con una suba del 4,2%.

Le siguieron Recreación y cultura, con un 3,3%, y Bienes y servicios varios, con un 2,3%. En tanto, Alimentos y bebidas no alcohólicas, uno de los rubros que más impacta en los gastos cotidianos de las familias, aumentó un 2%, por debajo del índice general.

Entre los sectores con menores incrementos se ubicaron Bebidas alcohólicas y tabaco, con un 0,8%, y Educación, con un 1,3%.

Inflación en Mendoza: qué fue lo que más aumentó

En la provincia, el comportamiento de los precios tuvo algunas diferencias respecto de la medición nacional. De acuerdo con la DEIE, el rubro que más aumentó en octubre fue Equipamiento y mantenimiento del hogar, con una variación del 4,2%.

En segundo lugar se ubicó Alimentos y bebidas, con una suba del 1,8%, un dato relevante por su impacto directo en el presupuesto de los hogares.

Por el contrario, los menores aumentos se registraron en Indumentaria, con un 0,3%; Educación, con un 0,4%; y Vivienda y servicios básicos, con un 0,8%.

Cuánto aumentaron los precios en Mendoza durante 2026

Con el 1,6% registrado en octubre, la inflación provincial acumulada en los primeros diez meses del año llegó al 23,5%. La variación interanual, que compara los precios con los de octubre de 2025, se ubicó en el 30,3%.

La evolución mensual del índice de precios de Mendoza durante 2026 fue la siguiente: