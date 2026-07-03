Monotributo: cuánto aumentarían las cuotas y los topes de facturación desde julio de 2026

El ajuste, que se realiza dos veces al año, se calcula en función de la inflación acumulada durante el semestre anterior. Si bien los valores definitivos se conocerán a mediados de julio, una vez que el INDEC publique el índice de inflación de junio, las estimaciones de tributaristas y consultoras privadas indican que el incremento sería de aproximadamente el 14,3%.

Además de modificar el valor de las cuotas mensuales, la actualización también elevará los topes de facturación permitidos para permanecer dentro del régimen simplificado.

Cuánto pagarían los monotributistas

Según las proyecciones, las cuotas mensuales quedarían de la siguiente manera:

Categoría A: $42.386,74.

$42.386,74. Categoría B: $48.250,78.

$48.250,78. Categoría C: $56.501,85 (servicios) y $55.227,06 (bienes).

$56.501,85 (servicios) y $55.227,06 (bienes). Categoría D: $72.414,10 (servicios) y $70.661,26 (bienes).

$72.414,10 (servicios) y $70.661,26 (bienes). Categoría E: $102.537,97 (servicios) y $92.658,35 (bienes).

$102.537,97 (servicios) y $92.658,35 (bienes). Categoría F: $129.045,32 (servicios) y $111.198,27 (bienes).

$129.045,32 (servicios) y $111.198,27 (bienes). Categoría G: $197.108,23 (servicios) y $135.918,34 (bienes).

$197.108,23 (servicios) y $135.918,34 (bienes). Categoría H: $447.346,93 (servicios) y $272.063,40 (bienes).

$447.346,93 (servicios) y $272.063,40 (bienes). Categoría I: $824.802,26 (servicios) y $406.512,05 (bienes).

$824.802,26 (servicios) y $406.512,05 (bienes). Categoría J: $999.007,65 (servicios) y $497.059,41 (bienes).

$999.007,65 (servicios) y $497.059,41 (bienes). Categoría K: $1.381.687,90 (servicios) y $600.879,51 (bienes).

Las categorías A y B continúan siendo las que reúnen a la mayor cantidad de monotributistas, por lo que la actualización tendrá un fuerte impacto entre pequeños contribuyentes y trabajadores independientes.

Nuevos topes de facturación

Junto con el aumento de las cuotas, también se actualizarán los límites de facturación anual para permanecer dentro del Monotributo. De acuerdo con las estimaciones privadas, los nuevos topes serían:

Categoría A: cerca de $12 millones anuales.

cerca de $12 millones anuales. Categoría B: alrededor de $17,6 millones.

alrededor de $17,6 millones. Categoría C: aproximadamente $24,7 millones.

aproximadamente $24,7 millones. Categoría H: unos $82,1 millones.

unos $82,1 millones. Categoría J: cerca de $105,3 millones.

cerca de $105,3 millones. Categoría K: alrededor de $127 millones anuales.

El objetivo de esta actualización es evitar que los contribuyentes deban pasar al régimen general únicamente como consecuencia del efecto de la inflación sobre su facturación nominal.

¿Cuándo habrá que recategorizarse?

Una vez que ARCA oficialice los nuevos valores, también informará la fecha de entrada en vigencia de las escalas actualizadas y el cronograma para realizar la recategorización correspondiente.

Según el calendario previsto, los monotributistas tendrán tiempo hasta el 5 de agosto para completar el trámite de recategorización, en caso de que les corresponda cambiar de categoría.

El Monotributo, bajo la mirada del FMI

Mientras se espera la actualización de julio, el Monotributo volvió a ubicarse en el centro del debate luego de que el Fondo Monetario Internacional (FMI) recomendara revisar el régimen simplificado en el marco de una futura reforma tributaria.

El organismo sugirió avanzar hacia un esquema que reduzca las diferencias entre el Monotributo y el régimen general, al considerar que actualmente existe una brecha importante en la carga impositiva que afrontan ambos tipos de contribuyentes.