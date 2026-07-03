Monotributo: cuánto aumentarían las cuotas y los topes de facturación desde julio de 2026

La actualización semestral del Monotributo se conocerá a mediados de julio y, según las estimaciones privadas, las cuotas y los topes de facturación aumentarían un 14,3%. Los nuevos valores impactarán sobre millones de trabajadores independientes en todo el país.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) se prepara para oficializar la actualización semestral del Monotributo, una modificación que impactará sobre millones de trabajadores independientes, profesionales y pequeños comerciantes de todo el país.