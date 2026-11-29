Las temperaturas volverán a superar los 30°C. Defensa Civil advirtió por tormentas en varios departamentos y señaló que podría caer granizo.

Después de un sábado con temperaturas elevadas y pronóstico de tormentas aisladas, Mendoza tendrá este domingo 29 de noviembre otra jornada calurosa.

La inestabilidad continuará en distintos puntos de la provincia.

Dónde se esperan tormentas este domingo en Mendoza

Según el pronóstico difundido por Defensa Civil, se prevén tormentas en el este de Las Heras, Lavalle, el Valle de Uco, la zona Este y la zona baja de San Rafael y General Alvear.

El organismo advirtió que no se descarta la caída de granizo.

El pronóstico indica nubosidad parcial y ascenso de la temperatura, con viento del sector norte.

Se espera una máxima de 35°C y una mínima de 21°C.

En la cordillera se espera cielo parcialmente nublado.

Cómo seguirá el tiempo en Mendoza

Lunes 30 de noviembre

Cielo parcialmente nublado, viento del sector sur y probabilidad de tormentas aisladas durante el día.

La máxima estarán entre los 32°C y la mínima en 21ºC.

Martes 1 de diciembre

se espera una jornada con temperaturas más moderadas y cielo parcialmente nublado. Hacia la noche podría regresar la inestabilidad.

La máxima estarán entre los 32°C y la mínima en 22ºC.