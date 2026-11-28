El accidente ocurrió durante la tarde del viernes cuando el motociclista intentó sobrepasar un camión y terminó impactando contra la pluma del vehículo. Sufrió graves lesiones y permanece internado en terapia intensiva con riesgo de vida.

Un joven de 21 años quedó internado en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Scaravelli luego de chocar contra un camión.

El siniestro se produjo alrededor de las 15.20 horas en calle Urquiza, en inmediaciones de una cancha de pádel en Tupungato. En ese lugar, un camión Iveco se encontraba detenido sobre el costado oeste de la calle, con orientación de norte a sur, mientras realizaba trabajos de mantenimiento para Edemsa. El vehículo tenía balizas y conos para señalizar la zona.

Según la información policial, en ese momento una motocicleta Zanella 110 cc que circulaba en el mismo sentido intentó sobrepasar al camión. Durante la maniobra, la pluma del vehículo de mayor porte se movió y fue impactada por la moto.

A raíz del choque, el motociclista perdió el dominio del rodado y cayó sobre la calzada.

Personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) trasladó al joven al Hospital Scaravelli, donde los médicos constataron un traumatismo cerrado de abdomen y estallido hepático. Debido a la gravedad de las lesiones, quedó internado en Terapia Intensiva con riesgo de vida.

En el lugar trabajó personal de Policía Vial Valle de Uco, que intervino para determinar las circunstancias del accidente.