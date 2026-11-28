Aysam informó que el suministro ya se normalizó en varios departamentos del Gran Mendoza, aunque todavía quedan sectores de Ciudad, Godoy Cruz y Guaymallén en proceso de recuperación.

Aguas Mendocinas informó este sábado por la mañana una nueva actualización sobre el servicio de agua potable en el Gran Mendoza. La situación mejoró respecto de los inconvenientes registrados desde el jueves y la prestación ya se encuentra normalizada en varios departamentos.

De acuerdo con el parte oficial Luján de Cuyo, Maipú y Las Heras tienen el servicio completamente normalizado. En tanto, todavía quedan algunos sectores de Ciudad de Mendoza, Godoy Cruz y Guaymallén que continúan en proceso de recuperación.

En la Ciudad de Mendoza, el único sector que permanece en recuperación está comprendido entre Gran Capitán y Regalado Olguín, y desde avenida Champagnat hasta Cichitti. El resto de la Capital cuenta con el servicio restablecido.

En Godoy Cruz, la situación también se normalizó en casi todo el departamento. La excepción es el sector delimitado por Cervantes y Acceso Sur, y Alberdi y Progreso, donde continúan las tareas para recuperar el caudal habitual.

En Guaymallén, los inconvenientes quedaron concentrados en los distritos de Dorrego y Las Cañas. En el resto del departamento, Aysam informó que el suministro ya está normalizado.

La empresa explicó que en las zonas que todavía se encuentran en recuperación se realizan tareas de purga de aire en las redes distribuidoras, con el objetivo de acelerar el restablecimiento del servicio en los domicilios.

El parte también mostró una mejora en los niveles de almacenamiento de los establecimientos potabilizadores del área metropolitana.

Luján I se encuentra al 95% de su capacidad, Luján II al 97% y Potrerillos al 93%, todos dentro de parámetros normales.

En tanto, las reservas de Alto Godoy alcanzaron el 78% y Benegas llegó al 75%, niveles considerados aceptables por Aysam.

Desde la empresa reiteraron el pedido a los mendocinos para que mantengan un uso responsable y solidario del agua potable mientras termina de recuperarse el servicio en los sectores que todavía presentan inconvenientes.