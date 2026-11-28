El incidente ocurrió durante trabajos que realizaba personal de AYSAM sobre calle Perito Francisco Moreno, cerca del Instituto ISEP. Bomberos y equipos de emergencia intervinieron para controlar la fuga. El suministro fue interrumpido y, luego de las reparaciones, la situación quedó normalizada.

Una importante pérdida de gas generó un operativo de emergencia este sábado en Godoy Cruz, luego de que una máquina utilizada por personal de AYSAM dañara accidentalmente una cañería mientras realizaban trabajos en la zona.

El hecho ocurrió alrededor de las 12.44 horas en calle Perito Francisco Moreno al 474, en las inmediaciones del Instituto ISEP. Tras recibir un llamado a la línea de emergencias, intervinieron Bomberos Voluntarios y otros equipos para evaluar la situación.

Según fuentes policiales, la cañería afectada sería la que abastece al Instituto ISEP. Como medida preventiva, se dispuso la evacuación de los vecinos de la zona ante el riesgo que representaba la fuga de gas.

Para poder trabajar sobre la cañería dañada, personal de AYSAM interrumpió el suministro de gas en el sector a las 16.38 horas. Esto permitió que operarios de ECOGAS accedieran al conducto principal y realizaran las tareas necesarias para controlar la pérdida.

Una vez finalizados los trabajos, las autoridades informaron que la situación quedó normalizada y que los servicios fueron restablecidos.

El episodio quedó bajo la intervención de la Comisaría 7° de Godoy Cruz.