El hombre sufrió el accidente durante la madrugada y fue trasladado al Hospital Central, donde los médicos diagnosticaron politraumatismo por accidente vial. Permanece internado en delicado estado de salud.

Un hombre de 52 años sufrió un fuerte accidente durante la madrugada de este sábado en Ciudad de Mendoza y debió ser trasladado al Hospital Central, donde quedó internado en delicado estado de salud.

El siniestro ocurrió alrededor de las 3.01, cuando el motociclista circulaba por Boulogne Sur Mer al 160.

De acuerdo con la información policial, el hombre habría perdido el dominio de la moto Honda Wave de 110 cc al cruzar un lomo de burro reductor de velocidad, lo que provocó la caída.

Un llamado al 911 alertó sobre el accidente y desde el Centro Estratégico de Operaciones (CEO) enviaron al lugar personal policial y una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC).

Los médicos asistieron al motociclista y luego lo trasladaron al Hospital Central. Allí fue examinado por el médico de guardia, quien diagnosticó “politraumatismo por accidente vial”.

El hombre permanece internado en delicado estado de salud.

Las actuaciones quedaron a cargo de la Oficina Fiscal de Capital, que investiga las circunstancias en las que ocurrió el accidente.