Aumenta la luz en Mendoza: de cuánto será la suba en las facturas desde noviembre

El EPRE aprobó una actualización tarifaria que ya rige para los consumos de noviembre. El impacto en los hogares dependerá de distintos factores y no será igual para todos los usuarios.

Los mendocinos comenzarán a sentir en sus próximas facturas de electricidad un nuevo aumento en las tarifas. La actualización tendrá un impacto promedio del 8% y combinará dos componentes: el precio mayorista de la energía, definido por el Gobierno nacional, y el Valor Agregado de Distribución (VAD), correspondiente a la jurisdicción provincial.

El ajuste alcanza a los consumos registrados desde el 1 de noviembre de 2026 y fue aprobado por el Ente Provincial Regulador Eléctrico (EPRE) mediante la Resolución 221/2026. Según las estimaciones oficiales, el monto adicional que deberá afrontar cada usuario dependerá de su nivel de consumo y de su situación frente al régimen de subsidios energéticos.

Para los hogares que reciben asistencia energética, el aumento mensual se ubicará entre $3.000 y $20.000. En cambio, para los usuarios residenciales que no cuentan con subsidios nacionales, la suba oscilará entre $4.000 y $30.000.

Cuánto aumentará la factura de luz según los subsidios

El impacto no será igual para todos los usuarios. De acuerdo con las estimaciones difundidas por el EPRE, los incrementos serán los siguientes:

Usuarios con subsidios energéticos: entre $3.000 y $20.000 mensuales.

entre $3.000 y $20.000 mensuales. Usuarios sin subsidios: entre $4.000 y $30.000 mensuales.

Los montos son estimativos y pueden variar según la cantidad de electricidad que consuma cada vivienda. Por eso, el uso de aires acondicionados, ventiladores y otros artefactos eléctricos durante las jornadas de calor también será un factor a tener en cuenta.

Por qué aumenta la luz en Mendoza

La actualización responde a dos modificaciones tarifarias. Por un lado, la Secretaría de Energía de la Nación estableció nuevos valores para el costo mayorista de la energía, en el marco de la Programación Estacional de Verano, que regirá hasta el 30 de abril de 2027.

Por otro, Mendoza aplicó una actualización del Valor Agregado de Distribución (VAD), que contempla los costos asociados al servicio de distribución eléctrica, es decir, el traslado de la energía desde las centrales hasta los hogares.

Este componente provincial no se actualizaba desde mayo de 2026. La adecuación se habilitó porque la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) superó el umbral del 7% establecido para revisar el valor.

Los nuevos cuadros tarifarios tendrán una vigencia de tres meses, entre noviembre de 2026 y enero de 2027. Según explicaron desde el organismo, si la inflación no vuelve a superar el límite previsto, no correspondería una nueva modificación del VAD durante los próximos seis meses.

Qué pasa con los subsidios nacionales a la electricidad

Durante noviembre continuará vigente el Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) para los usuarios residenciales que estén incorporados al sistema.

El esquema contempla un bloque de consumo subsidiado de 200 kWh mensuales, junto con una bonificación extraordinaria adicional del 25% sobre los bloques de consumo base. De acuerdo con la normativa nacional, la bonificación total alcanzará el 75% para los usuarios comprendidos en el régimen.

La asistencia también incluye a Entidades de Bien Público, clubes de barrio y de pueblo y otras organizaciones sin fines de lucro contempladas en la normativa.

Quienes todavía no estén inscriptos y cumplan con los requisitos pueden consultar cómo solicitar el beneficio en la página oficial de Subsidios Energéticos de Nación o en el sitio del EPRE.

Los subsidios provinciales que siguen vigentes en Mendoza

Además de la asistencia nacional, Mendoza mantiene un esquema propio de beneficios para usuarios residenciales. Actualmente, alcanza a más de 121.000 hogares, cerca del 21% del total provincial.

Entre los descuentos vigentes se encuentran:

Jubilados y pensionados: pueden acceder a una bonificación de hasta el 60% sobre la totalidad de los conceptos eléctricos.

pueden acceder a una bonificación de hasta el 60% sobre la totalidad de los conceptos eléctricos. Tarifa Social: contempla una reducción de hasta el 25%.

contempla una reducción de hasta el 25%. Personas electrodependientes: quienes están incorporados al Registro Nacional de Electrodependientes cuentan con una bonificación del 100%, mientras que los inscriptos en el registro provincial pueden acceder a descuentos de hasta el 60%.

De esta manera, el aumento promedio del 8% tendrá distintos efectos en los hogares mendocinos. El consumo de cada vivienda y los beneficios a los que esté adherida serán determinantes para conocer cuánto más habrá que pagar en la próxima factura.