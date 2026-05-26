“Si están viendo este video significa que he sido detenido”: dos mendocinos quedaron retenidos en Libia cuando intentaban llegar a Gaza con ayuda humanitaria

Paula Jiménez y Lucas Aguilera perdieron contacto con sus familias el domingo 24 de mayo, luego de intentar cruzar junto a un convoy internacional que llevaba ayuda humanitaria hacia Gaza.

Dos mendocinos permanecen detenidos en Libia luego de participar de una misión humanitaria internacional que tenía como destino la Franja de Gaza.

Se trata de Paula Jiménez y Lucas Aguilera, quienes perdieron contacto con sus familias el domingo 24 de mayo durante un intento de avanzar con el convoy. Ambos formaban parte de una caravana terrestre integrada por voluntarios de distintos países que llevaba ayuda humanitaria para la población afectada por el conflicto en Medio Oriente.

Antes de iniciar el viaje, los dos grabaron videos que debían difundirse solamente si ocurría alguna situación grave durante la misión.

“Si están viendo este video significa que he sido detenido o secuestrado mientras participaba en la caravana humanitaria terrestre internacional con destino a Gaza que transporta ayuda humanitaria”, expresó Lucas Aguilera oriundo de Luján de Cuyo en la grabación.

Por su parte, Paula Jiménez, psicóloga mendocina de 42 años oriunda de General Alvear, también dejó un mensaje. “Mi nombre es María Paula Jiménez, soy de Argentina y tengo 42 años. Confirmo que participé en esta misión por mi propia voluntad, sin ninguna coerción ni presión de ninguna parte”, afirmó.

Según relató la madre de Paula, Nora Otín, el grupo realizó distintos intentos para conseguir autorización y continuar el recorrido, aunque las negociaciones no prosperaron. “Hicieron una primera negociación y no los dejaron pasar. Después hubo una segunda negociación y tampoco. Entonces toda la gente del convoy decidió avanzar hasta el límite y diez personas fueron a hacer una última negociación”, explicó.

Sin embargo, aseguró que esos voluntarios fueron detenidos apenas se acercaron al lugar. “No hicieron ninguna negociación. Evidentemente los detuvieron directamente y desde ese día no sabemos absolutamente más nada”, sostuvo.

La mujer contó además que los diez integrantes del grupo se trasladaron en ambulancias antes de quedar incomunicados. “Yo los vi subir a las ambulancias cuando se iban”, recordó.

Además de los dos mendocinos, en la misión participaban voluntarios de España, Italia, Estados Unidos, Polonia, Portugal, Uruguay y Túnez.

Hasta ahora, las familias aseguran que no recibieron información oficial sobre el estado de los detenidos y que las novedades que circulan provienen de otras embajadas y medios extranjeros.

“Nosotros no tenemos ninguna noticia oficial. Todo lo que se habla sobre posibles deportaciones es extraoficial”, explicó la Otín.

En ese sentido, señaló que desde Italia trascendió información sobre la posible deportación de ciudadanos italianos que también integraban el convoy. “Ellos hablan de los italianos, pero creemos que si los deportan a ellos probablemente ocurra lo mismo con todos”, indicó.

Paula Jiménez participa por primera vez en una misión de este tipo. Su familia reconoce que conocían los riesgos de ingresar a una zona atravesada por la guerra, aunque remarcan que el objetivo del grupo era brindar ayuda humanitaria. “Es una situación muy peligrosa, pero hay personas que deciden ayudar a otros seres humanos que están viviendo algo que nosotros ni siquiera imaginamos”, expresó su madre.