La Fundación de Todo Corazón lanzó “Yo Te Abrigo”: dónde y cuándo podés donar ropa de invierno

La campaña solidaria comenzará este miércoles en Peatonal y San Martín. Recibirán ropa de abrigo, frazadas y calzado en buen estado.

Con la llegada de las bajas temperaturas, vuelve a Mendoza la campaña solidaria “Yo Te Abrigo” con el objetivo de reunir ropa de invierno, frazadas y calzado para asistir a familias, personas en situación de calle y centros comunitarios de distintos departamentos.

La iniciativa es organizada por la Fundación de Todo Corazón. Las donaciones podrán acercarse el miércoles 27, jueves 28 y viernes 29 de mayo, de 10 a 18 horas, en la esquina de Peatonal y San Martín, donde estará instalado el tradicional inflable de la fundación.

La coordinadora de la campaña, Claudia Molina, explicó que esta nueva edición busca asistir a instituciones y familias que atraviesan situaciones complejas por la llegada del frío. “Ya es una campaña tradicional y todos los años la gente acompaña muchísimo. Vamos a estar esperando las donaciones con los voluntarios de las instituciones beneficiadas”, comentó.

Molina detalló que este año se necesita especialmente ropa de abrigo para hombres, además de frazadas, ropa de cama, zapatillas y calzado en buen estado. “Generalmente se dona más ropa de mujer y de niños, pero este año se suma un refugio y un centro de recuperación de personas con adicciones donde la mayoría son hombres. Por eso estamos pidiendo especialmente ropa masculina”, señaló.

Desde la organización explicaron que lo que más están necesitando son camperas, sweaters, bufandas, gorros, mantas, pantuflas y prendas de invierno para todas las edades.Remarcaron que las donaciones deben estar limpias y en buenas condiciones. “Todo sirve y todo suma, pero pedimos que las prendas estén sanas y listas para usar porque muchas personas las necesitan de manera urgente”, expresó la coordinadora.

Más de una docena de instituciones serán beneficiadas con esta nueva edición de la campaña. Muchas de ellas son comedores y espacios comunitarios ubicados en departamentos como Las Heras, Maipú, Guaymallén y Ciudad de Mendoza, donde aseguran que la demanda de ayuda social creció en los últimos meses. “Se ha multiplicado y hasta triplicado la cantidad de familias que asisten a los comedores buscando no solo comida, sino también ropa para todos los integrantes del hogar”, aseguró Molina.

Uno de los puntos destacados de la campaña es que las donaciones se entregan rápidamente. Después de cada jornada y una vez finalizada la colecta, las instituciones participantes retiran los elementos para distribuirlos en sus comunidades. “En menos de 24 horas todo lo que se dona ya está llegando a las personas que lo necesitan”, remarcaron desde la fundación.

Además, desde la Fundación de Todo Corazón destacaron la importancia de la confianza de los mendocinos y el trabajo articulado con organizaciones sociales de distintos puntos de la provincia. “Nosotros aseguramos la trazabilidad de cada donación para que llegue realmente a destino. Todas las instituciones que participan trabajan hace años con la fundación y conocen las necesidades de cada comunidad”, concluyó Molina.