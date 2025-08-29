Si el finde va a ser fresco y lluvioso: hacé un guiso de lentejas

Con la llegada de la Tormenta de Santa Rosa se espera un marcado descenso de la temperatura, el hogar se vuelve refugio y la cocina, protagonista. En esta nota, te compartimos una receta de guiso de lentejas casero, económico y nutritivo, ideal para reconectar con los sabores de siempre y enfrentar el mal tiempo.

Este fin de semana, el pronóstico anuncia un marcado descenso de temperatura y lluvias persistentes en gran parte del país, especialmente en la región de Cuyo. La llegada de la Tormenta de Santa Rosa traerá un clima húmedo, ventoso y poco amigable para actividades al aire libre. En ese contexto, nada mejor que refugiarse en casa y preparar un plato caliente, sabroso y nutritivo que acompañe el descanso.

El guiso de lentejas es una de esas recetas que atraviesan generaciones. Económico, rendidor y fácil de preparar, se convierte en una opción ideal para compartir en familia o guardar porciones para la semana. Además, permite múltiples variantes según lo que haya disponible en la alacena, sin perder su esencia reconfortante.

Para esta versión, te proponemos una receta tradicional con ingredientes accesibles: lentejas, verduras de estación y carne económica. También puede adaptarse en formato vegetariano, reemplazando la carne por legumbres adicionales o vegetales de cocción lenta como el zapallo. El secreto está en el sofrito inicial y en dejar que los sabores se integren a fuego lento.

Ingredientes (para 4 porciones):

400 g de lentejas

300 g de carne en cubos (paleta, roast beef)

2 chorizos cortados

1 cebolla

1 zanahoria

1 papa

1 pimiento rojo o verde

2 dientes de ajo

2 cucharadas de puré de tomate

1 hoja de laurel –

Sal, pimienta, pimentón y comino a gusto –

Aceite y agua suficiente para cubrir

Preparación:

En una olla profunda, dorar la carne y chorizos con un poco de aceite.

Agregar la cebolla, el ajo, el pimiento y la zanahoria picados.

Incorporar el puré de tomate, las especias y mezclar bien.

Añadir las lentejas previamente enjuagadas y cubrir con agua.

Sumar la papa en cubos y la hoja de laurel.

Cocinar a fuego medio durante 40 a 50 minutos, removiendo de vez en cuando.

Rectificar sal y servir bien caliente.

Este plato de invierno no solo aporta calor y energía, sino que también invita a reconectar con la cocina casera y los sabores de siempre. En tiempos de frío y lluvia, el guiso de lentejas se convierte en un aliado perfecto para cuidar el bolsillo, nutrir el cuerpo y disfrutar del hogar.