Mendoza: se viene la lluvia en la provincia ¿cuándo?

El Servicio Meteorológico Nacional informó que a partir de la noche de este viernes se sentirá la tormenta de Santa Rosa que se prolongará durante todo el sábado.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que durante la noche de este viernes llegará la tormenta de Santa Rosa a la provincia con lluvias persistentes que se extenderán durante todo el sábado y se espera que sea en toda la provincia.

¿Cómo estará este viernes 29-08-2025?

Este viernes estará parcialmente nublado y ventoso con poco cambio de la temperatura, vientos algo fuertes del sector sur. Lluvias y tormentas en la noche. Nevadas en cordillera.

Máxima: 25°C | Mínima: 10°C

Sábado 30-08-2025

Mayormente nublado y ventoso con descenso de la temperatura, lluvias con acumulados de precipitación importantes por sectores, vientos algo fuertes del sector sur. Nevadas en cordillera.

Para el sábado rige una Alerta Amarilla por lluvias para toda la provincia.

Máxima: 17°C | Mínima: 9°C

Domingo 31-08-2025

Mayormente nublado y con descenso de la temperatura, vientos leves del sector sur. Precipitaciones en la mañana. Mejorando en cordillera.

Máxima: 12°C | Mínima: 6°C

Lunes 01-09-2025

Parcialmente nublado con ascenso de la temperatura, vientos moderados del noreste. Parcial nublado en cordillera.

Máxima: 19°C | Mínima: 5°C

Martes 02-09-2025

Poca nubosidad con ascenso de la temperatura, vientos moderados del sudeste. Parcial nublado en cordillera.

Máxima: 22°C | Mínima: 8°C

Miércoles 03-09-2025

Mayormente nublado con poco cambio de la temperatura, vientos leves del este.

Máxima: 21°C | Mínima: 9°C