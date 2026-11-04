Segundo examen del Poder Judicial: cuánto dura y cuántas respuestas correctas necesitás para aprobar

La segunda instancia del concurso se realizará este viernes y tendrá una modalidad similar a la primera evaluación. Solo podrán participar quienes hayan superado el examen inicial.

El concurso para ingresar al Poder Judicial de Mendoza continúa esta semana con una nueva instancia de evaluación. Este viernes 6 de noviembre, un total de 11.392 aspirantes que aprobaron el primer examen podrán rendir la segunda prueba, que tendrá nuevamente una modalidad virtual.

Enzo Rizzo, administrador general de la Suprema Corte de Justicia, brindó detalles sobre el procedimiento y explicó cómo deberán hacer los postulantes para participar de esta etapa.

Según precisó, aunque inicialmente se inscribieron unas 30.300 personas, alrededor de 15.500 descargaron el enlace necesario para acceder a la primera evaluación. Finalmente, cerca de 13.000 rindieron el examen y 11.392 lograron aprobarlo.

La segunda evaluación se realizará este viernes 6 de noviembre a partir de las 14 horas. Al igual que en la primera instancia, será virtual y los participantes podrán rendir desde sus casas.

Los aspirantes habilitados deberán ingresar a través del enlace que ya tienen disponible en el PDF enviado para el primer examen. Una vez dentro, se proyectará un video de aproximadamente 40 minutos, a cargo de una persona del Poder Judicial, sobre alguna temática o competencia vinculada al funcionamiento de la institución.

Al finalizar esa presentación, se habilitará un segundo enlace para acceder a la evaluación. El cuestionario tendrá 20 preguntas y los postulantes deberán responder correctamente al menos 15 para aprobar.

Uno de los puntos que Rizzo remarcó es el tiempo disponible para completar la prueba: serán solamente 15 minutos.

Además, hizo hincapié en que es obligatorio presionar el botón “Enviar” antes de que finalice el plazo. Es decir, los participantes deberán completar y enviar sus respuestas como máximo a las 14.55.

“Si respondieron las 20 preguntas y no aprietan enviar, se da desaprobado“, advirtió el administrador general de la Corte. La presentación de la evaluación es un requisito establecido en las condiciones del concurso, por lo que no alcanza con responder el cuestionario: también es indispensable enviarlo.

El segundo examen forma parte de un proceso de selección que contempla cuatro instancias de evaluación. Quienes aprueben esta prueba quedarán habilitados para rendir el tercer examen y, posteriormente, los que superen esa etapa podrán acceder al cuarto.

Rizzo recordó que el concurso comenzó con alrededor de 30.300 inscriptos y que las vacantes previstas son aproximadamente 340, correspondientes a cargos que se necesitarán cubrir durante 2027.

Sin embargo, aclaró que el objetivo no es seleccionar únicamente a 340 personas al finalizar las evaluaciones. Los aspirantes que aprueben las distintas instancias integrarán una nómina ordenada por mérito, de la cual se convocará a los postulantes a medida que se produzcan las necesidades de personal y se habiliten los cargos.

“Todos los que rinden bien quedan en una nómina por orden de mérito y van entrando por ese orden hasta que se cubran todos los cargos que necesitamos en el Poder Judicial“, explicó.