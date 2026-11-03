Mendoza entregará anteojos gratuitos a alumnos de escuelas públicas: quiénes podrán acceder

El Gobierno provincial aprobó un convenio para detectar problemas visuales en niños y adolescentes y facilitar el acceso a diagnósticos y tratamientos. La iniciativa contempla la provisión de anteojos correctivos sin costo para estudiantes que no tengan cobertura.

Los alumnos de las escuelas públicas de Mendoza podrán acceder a un programa de atención visual gratuita que busca detectar y tratar dificultades de visión durante la etapa escolar. La propuesta incluye controles de agudeza visual, evaluaciones oftalmológicas y la entrega de anteojos gratuitos a quienes los necesiten y no cuenten con cobertura médica.

La iniciativa quedó formalizada mediante el Decreto N° 2247, publicado en el Boletín Oficial, que aprobó un convenio de cooperación entre el Ministerio de Salud y Deportes, la Dirección General de Escuelas (DGE) y la Fundación Tu Mirada Positiva.

El acuerdo fue firmado por el gobernador Alfredo Cornejo, los ministros Rodolfo Montero y Tadeo García Zalazar, y la presidenta de la fundación, Amalia Agustina Valerio.

Cómo funcionará el programa de anteojos gratuitos en Mendoza

El plan contempla un trabajo conjunto entre las escuelas, el sistema de salud pública y las organizaciones que participan de la iniciativa.

La primera etapa consistirá en una evaluación de la agudeza visual de los estudiantes, para identificar posibles dificultades. En ese proceso participarán docentes capacitados y se utilizará equipamiento adquirido específicamente para realizar los controles.

Luego, equipos especializados visitarán los establecimientos educativos para evaluar las necesidades de cada alumno y determinar si requiere anteojos correctivos.

Finalmente, la Fundación Tu Mirada Positiva, junto con la óptica La Pirámide, tendrá a su cargo la donación de los anteojos para los chicos que los necesiten.

Quiénes podrán recibir anteojos gratuitos

El programa está destinado a niños y adolescentes que asisten a escuelas públicas de Mendoza y presentan problemas visuales que no están cubiertos por su sistema de salud.

La prioridad estará puesta en quienes no cuentan con obra social ni prepaga o no tienen cobertura médico-social para acceder a los controles y tratamientos que necesitan.

La propuesta busca reducir las barreras económicas que dificultan el acceso a la atención oftalmológica y garantizar que los problemas de visión no se conviertan en un obstáculo para el aprendizaje.

Según los fundamentos del convenio, las deficiencias visuales que no se detectan ni se corrigen pueden afectar el rendimiento y la trayectoria escolar de niños y adolescentes.

La situación puede tener un impacto mayor en los sectores socioeconómicos vulnerables, donde existen más dificultades para acceder a controles médicos y tratamientos.

Por eso, el programa apunta a aprovechar la red de establecimientos educativos para facilitar la detección temprana de problemas visuales y articular la atención con el Ministerio de Salud y Deportes y las instituciones participantes.